Cena solo con amigos: Javier Milei convocó a diputados de LLA y el PRO

De acuerdo con información que maneja la agencia Noticias Argentinas, el temario giraría en la defensa de los vetos a los proyectos opositores de aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y Emergencia en Discapacidad.

Con esa perspectiva bosquejarán la estrategia oficialista en el Congreso frente a lo que esperan imponga la oposición y que complique el superávit fiscal.

Recordemos que en la última cadena nacional, Milei desafió al Congreso con un fuerte mensaje: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Luego anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, alertó en el mensaje.

