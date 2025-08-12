urgente24
POLÍTICA Javier Milei > presidente >

EN OLIVOS

Cena solo con amigos: Javier Milei convocó a diputados de LLA y el PRO

Javier Milei cena con diputados de LLA y el PRO en la Quinta de Olivos para intercambiar sobre cómo lograr buenos resultados, la próxima sesión de la Cámara.

12 de agosto de 2025 - 21:47
Javier Milei, cena con sus allegados políticos en Olivos

Javier Milei, cena con sus allegados políticos en Olivos

Foto: NA

El Presidente convocó representantes del oficialismo y del principal bloque aliado en el Congreso, antes de discutir en el recinto dar de baja leyes aprobadas como un aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

El mandatario nacional dispuso abrir las puertas desde las 20:00 del martes (12/08) a un grupo de legisladores tanto del oficialismo como del principal aliado del Gobierno a nivel parlamentario, encabezados por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.

El convite no contará con las presencias de Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén), ni el MID de Oscar Zago.

Seguir leyendo

oscar zago.webp
Oscar Zago uno de los ausentes

Oscar Zago uno de los ausentes

En su cuenta de X un hombre cercano a Zago, del MID, publicó

Con Zago vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7.2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo Con Zago vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7.2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo

De acuerdo con información que maneja la agencia Noticias Argentinas, el temario giraría en la defensa de los vetos a los proyectos opositores de aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y Emergencia en Discapacidad.

Con esa perspectiva bosquejarán la estrategia oficialista en el Congreso frente a lo que esperan imponga la oposición y que complique el superávit fiscal.

Recordemos que en la última cadena nacional, Milei desafió al Congreso con un fuerte mensaje: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Luego anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, alertó en el mensaje.

Más contenido en Urgente24

Panelista arruina la imagen de Mariana Brey y asegura que trabajar con ella es "insalubre"

Darío Barassi no baja la guardia y El Trece empieza a preocuparse: "Me senté con Adrián Suar y..."

La campaña que famosos apoyan para que millones de niños tengan otra vida

El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES