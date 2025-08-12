El Presidente convocó representantes del oficialismo y del principal bloque aliado en el Congreso, antes de discutir en el recinto dar de baja leyes aprobadas como un aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.
EN OLIVOS
Cena solo con amigos: Javier Milei convocó a diputados de LLA y el PRO
Javier Milei cena con diputados de LLA y el PRO en la Quinta de Olivos para intercambiar sobre cómo lograr buenos resultados, la próxima sesión de la Cámara.
El mandatario nacional dispuso abrir las puertas desde las 20:00 del martes (12/08) a un grupo de legisladores tanto del oficialismo como del principal aliado del Gobierno a nivel parlamentario, encabezados por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.
El convite no contará con las presencias de Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén), ni el MID de Oscar Zago.
En su cuenta de X un hombre cercano a Zago, del MID, publicó
De acuerdo con información que maneja la agencia Noticias Argentinas, el temario giraría en la defensa de los vetos a los proyectos opositores de aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y Emergencia en Discapacidad.
Con esa perspectiva bosquejarán la estrategia oficialista en el Congreso frente a lo que esperan imponga la oposición y que complique el superávit fiscal.
Recordemos que en la última cadena nacional, Milei desafió al Congreso con un fuerte mensaje: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
Luego anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.
“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, alertó en el mensaje.
