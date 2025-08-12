Buenos Aires / Jaca / Madrid / Riad: Boda de Georgina Rodríguez & CR7, joya para Netflix

Ellos se encuentran en pareja desde 2016 y comparten una familia ensamblada o fusionada.

Georgina ha asumido el papel de madre de los hijos que tuvo el futbolista anteriormente. Todos la consideran su madre. En común la pareja tiene 2 hijas, Alana y Bella Esmeralda, y atravesaron un momento muy duro con la pérdida de su hijo Ángel, al nacer, mellizo de Bella.

En su cuenta de Instagram, Georgina se presenta como "Mamá de 6 bendiciones":

Cristiano Jr. (14),

los mellizos Eva y Mateo (7),

Alana Martina (6) y

Bella Esmeralda (2).

Eva y Mateo (nacidos en 2017) fue por un embarazo subrogado de común acuerdo entre Georgina y Cristiano Ronaldo.

El anillo

Pero, ¿cuánto vale esa auténtica pieza de joyería, sin contar los diamantes laterales, colocándola entre las más valiosas y espectaculares del mundo? (Según la revista Forbes de España).

Es un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates, acompañado por piedras que elevan el total a unos 37 quilates.

Expertos lo califican como D-Flawless de 40 o 45 quilates, el nivel más alto en color y pureza.

Para CR7 es solo un gesto romántico que apenas afecta su inmenso patrimonio (estimado en US$ 1.000 millones).

En su docu-serie 'Soy Georgina', ella contaba que solía cantarle a Cristiano la canción 'El anillo pa’ cuándo', de Jennifer Lopez.

Y él respondía: “Cuando dé el clic”.

Este anillo hizo que la pareja pasara a formar parte del exclusivo club de compromisos millonarios, junto a Mariah Carey, con un anillo de 35 quilates, de US$ 10 millones, regalo de James Packer; y Beyoncé, con un diamante de 18 quilates valorado en US$ 5 millones.

No faltan quienes recuerdan la colección de Elizabeth Taylor, que incluía un diamante de 33 quilates tasado en más de US$ 10 millones, durante años considerado el más icónico del planeta.

Pero ahora CR7 impone un nuevo paradigma.

Todo es así en la vida de CR7 superexitoso: él necesita dejar huella.

La historia

La historia oficial afirma que todo comenzó en 2016, en la tienda de Gucci en Madrid donde Georgina trabajaba como vendedora. Y de un simple encuentro entre cliente -quien estaba con su hijo mayor- y una empleada surgió una cita, luego una firme relación y finalmente una vida en común que superó cambios de países, la llegada de hijos en común y giras internacionales.

"Fue un momento de una fracción de segundo. Nunca pensé que sería tan grande como para enamorarme de ella, realmente no esperaba eso", reveló el futbolista a Telemundo.

Según Georgina, fue un amor a primera vista. Cuando se vieron, él la invitó a cenar a su casa y así empezó la historia de amor de ambos. En noviembre de 2016, la revista '¡HOLA!' publicó fotos de su viaje a París y 2 meses después hicieron su primer debut como pareja en los premios 'The Best'.

Sin embargo, Tito Pajares, uno de los empresarios más populares de España gracias a su discoteca 'Gabana', por la que pasan muchos famosos del mundo entero, ha contado otra historia a 'HOLA!'.

"Muchos romances se han gestado aquí. Por ejemplo, Pablo Casado y su mujer, o Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que estuvo 2 años como directora de barra y coincidió con el futbolista", señaló el empresario.

"Estamos hablando de hace muchos años, pero recuerdo ver las zonas VIP y allí estaban Ana Obregón con Brigitte Nielsen, la por entonces mujer de Sylvester Stallone; en otra mesa teníamos a los jugadores del Real Madrid y en otra a Tom Jones y Luis Miguel. Fueron grandes noches para recordar; algún día habrá que recordar todo aquello", recordó Tito.

Business

Actualmente, ellos han creado sus propios negocios tanto en el entretenimiento como en la moda.

CR7 es imagen mundial de Nike, Clear y la propia CR7.

Georgina se volvió un ícono de la moda, el modelaje y creó su serie documental 'Soy Georgina'; además, sacó su propia línea de ropa. Ya acumuló US$ 10 millones propios.

Nacida en Buenos Aires (Argentina) pero criada en Jaca (localidad en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón, España), Georgina creció en una familia de clase media. Su padre, Jorge Rodríguez, fue futbolista; su madre, Ana María Hernández, española.

Ella estudiaba ballet (ingresó al Joven Ballet del Pirineo) pero a los 19 trabajó como niñera en Bristol (Inglaterra) y al regresar a España fue asistenta de tienda en Gucci (Madrid).

Georgina vivía en una habitación alquilada y viajaba en transporte público, hasta que la vida le dio un giro inesperado.

