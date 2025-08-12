El consumode carne vacuna superó los 50 kilos por habitante en promedio en los últimos doce meses. Esto representa un crecimiento del 5,6% respecto del mismo período del 2024, según datos de la secretaría de Agricultura.
CRECIÓ 5,6%
Interesante Subió el consumo de carnes (más de 50 Kg por habitante)
El consumo de carnes (bovina, aviar y porcina) alcanzó 114,06 kilos por habitante, un 4,6% en relación con 2024.
El consumo total de carnes (bovina, aviar y porcina) alcanzó 114,06 kilos por habitante, lo cual representa un crecimiento del 4,6% con relación a 2024.
En tanto, la carne porcina llegó a 17,92 kilos (7,7%) y la aviar a 45,90 kilos (2,4%). Si bien el pollo y el cerdo se incorporaron a la dieta, la carne vacuna sigue siendo la preferida por los argentinos.
Desde el Instituto de la carne vacuna (IPCVA) adjudicaron el repunte en el consumo a al menor volumen exportado en los primeros meses del año (16% de caída entre enero-junio) y a la vez el sostenimiento de la faena, lo que permitió mejorar la oferta al mercado interno.
Julio faena
En julio, la faena de vacunos ascendió a 1.244.608 de cabezas, un 10% por encima de lo registrado en junio, especialmente en las categorías de novillitos y vaquillonas.
Según un relevamiento del IPCVA, en julio los precios de la carne vacuna subieron 1,3% respecto de junio.
Entre los cortes con mayores subas en julio destacan.
Falda (3,1%)
Picada común y carnaza común (2,9%)
Peceto (2,6%).
Bajaron
Matambre (1,5%)
Asado de tira (0,13%) y
Cuadril (0,12%)
Historia de consumo
El consumo de carne vacuna llegó a los
82 kilos por habitante en la década de 1960
78 kilos en los 80
70 kilos en los 90
57 kilos en 2010.
2020 (pandemia) 50 kilos y
2024 cayó a un piso histórico de 42 kilos.
