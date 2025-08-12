Interesante Subió el consumo de carnes (más de 50 Kg por habitante)

urgente24
El consumo de carnes (bovina, aviar y porcina) alcanzó 114,06 kilos por habitante, un 4,6% en relación con 2024.

12 de agosto de 2025 - 20:32
El consumode carne vacuna superó los 50 kilos por habitante en promedio en los últimos doce meses. Esto representa un crecimiento del 5,6% respecto del mismo período del 2024, según datos de la secretaría de Agricultura.

En tanto, la carne porcina llegó a 17,92 kilos (7,7%) y la aviar a 45,90 kilos (2,4%). Si bien el pollo y el cerdo se incorporaron a la dieta, la carne vacuna sigue siendo la preferida por los argentinos.

Desde el Instituto de la carne vacuna (IPCVA) adjudicaron el repunte en el consumo a al menor volumen exportado en los primeros meses del año (16% de caída entre enero-junio) y a la vez el sostenimiento de la faena, lo que permitió mejorar la oferta al mercado interno.

ganado_robado.jpg
El ganado en pie fue rumbo al mercado de Ca&ntilde;uelas

El ganado en pie fue rumbo al mercado de Cañuelas

Julio faena

En julio, la faena de vacunos ascendió a 1.244.608 de cabezas, un 10% por encima de lo registrado en junio, especialmente en las categorías de novillitos y vaquillonas.

Según un relevamiento del IPCVA, en julio los precios de la carne vacuna subieron 1,3% respecto de junio.

Entre los cortes con mayores subas en julio destacan.

Falda (3,1%)

Picada común y carnaza común (2,9%)

Peceto (2,6%).

Bajaron

Matambre (1,5%)

Asado de tira (0,13%) y

Cuadril (0,12%)

Historia de consumo

El consumo de carne vacuna llegó a los

82 kilos por habitante en la década de 1960

78 kilos en los 80

70 kilos en los 90

57 kilos en 2010.

2020 (pandemia) 50 kilos y

2024 cayó a un piso histórico de 42 kilos.

