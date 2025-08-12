Interesante Subió el consumo de carnes (más de 50 Kg por habitante)

Según un relevamiento del IPCVA, en julio los precios de la carne vacuna subieron 1,3% respecto de junio.

Entre los cortes con mayores subas en julio destacan.

Falda (3,1%)

Picada común y carnaza común (2,9%)

Peceto (2,6%).

Bajaron

Matambre (1,5%)

Asado de tira (0,13%) y

Cuadril (0,12%)

Historia de consumo

El consumo de carne vacuna llegó a los

82 kilos por habitante en la década de 1960

78 kilos en los 80

70 kilos en los 90

57 kilos en 2010.

2020 (pandemia) 50 kilos y

2024 cayó a un piso histórico de 42 kilos.

