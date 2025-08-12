La Corte de Nueva York decidirá si mantiene o no en suspenso el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF para pagarle al fondo Burford.
FRANCOS ABRIÓ EL PARAGUAS
"Argentina no podría afrontar una sentencia adversa de la Justicia de Estados Unidos"
A la espera de la decisión de una cámara neoyorquina (¿el 13/8?), el jefe de Gabinete aseguró: “será incumplible un fallo de este tipo por parte de la Nación”.
“Para vender una acción del Estado hay que ir al Congreso” argumentó Guillermo Francos en el canal de noticias TN.
El jefe de gabinete recordó la fragilidad que existe en el gobierno nacional en materia parlamentaria.
"Uno no puede dejar de ver que la semana pasada en Diputados nos hicieron una cantidad de goles importante”, indicó en referencia al revés sufrido en una cámara baja que rechazó uno a uno a los 5 decretos emitidos por la Casa Rosada para modificar estructuras como las de Vialidad Nacional, el INTI y el INTA.
¿Qué implicaría un fallo contra Argentina por YPF?
La jueza ordenó el 30 de junio de 2025 al gobierno nacional transferir los títulos de la petrolera como parte de pago de la sentencia de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.
El Poder Ejecutivo Nacional apeló ante la cámara neoyorquina de segunda instancia y ahora el tribunal máximo, con orientación republicana, es una de las últimas esperanzas.
En Balcarce 50 adelantan que acudirán a la Corte Suprema norteamericana en caso de que les exijan las citadas transferencias.
Allí, 6 de los 9 ministros son conservadores contra 3 que se asumen más progresistas. Ese dato jugaría en favor de la Argentina.
“No voy a ser candidato a senador en CABA aunque Milei me lo pida”
Guillermo Francos aprovechó la entrevista con Jonatan Viale (¿La Ves?) para adelantar que no se convertirá en aspirante a la cámara alta de la nación.
A diferencia de Manuel Adorni, quien debió aceptar su postulación para legislador porteño, Francos pudo negociar no ser tenido en cuenta en el “casting” de candidatos que se terminará el domingo 17 de agosto.