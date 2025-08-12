"Argentina no podría afrontar una sentencia adversa de la Justicia de Estados Unidos"

El Poder Ejecutivo Nacional apeló ante la cámara neoyorquina de segunda instancia y ahora el tribunal máximo, con orientación republicana, es una de las últimas esperanzas.

En Balcarce 50 adelantan que acudirán a la Corte Suprema norteamericana en caso de que les exijan las citadas transferencias.

Allí, 6 de los 9 ministros son conservadores contra 3 que se asumen más progresistas. Ese dato jugaría en favor de la Argentina.

Sin embargo, sobre 7.500 potenciales temas a tratar, los supremos de USA apenas aceptan 150 causas anuales (el 2% de las que le proponen). Es una jugada demasiado arriesgada. Jugar todo a un pleno, esperar un milagro.

Honorable Loretta Preska: No es fácil 'la cuestión argentina'. Loretta Preska, jueza neoyorquina

“No voy a ser candidato a senador en CABA aunque Milei me lo pida”

Guillermo Francos aprovechó la entrevista con Jonatan Viale (¿La Ves?) para adelantar que no se convertirá en aspirante a la cámara alta de la nación.

A diferencia de Manuel Adorni, quien debió aceptar su postulación para legislador porteño, Francos pudo negociar no ser tenido en cuenta en el “casting” de candidatos que se terminará el domingo 17 de agosto.

No tengo ganas de estar en medio de una campaña cuando tengo tanto que hacer como jefe de Gabinete.