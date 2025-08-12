Fraude con una stablecoin: Do Kwon admite la estafa cripto del siglo

La confesión de Do Kwon

La confesión del fundador de Terraform incluye conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y otro cargo adicional de fraude electrónico. La sentencia está programada para diciembre, y aunque enfrenta una pena máxima de 25 años, el gobierno solicitará una condena no mayor a 12 años, según lo indicado por los fiscales.

Terraform Labs fue la empresa detrás de TerraUSD, una stablecoin que prometía paridad con el dólar, pero que colapsó estrepitosamente en 2022, arrastrando consigo a su token vinculado Luna. El colapso fue el detonante del llamado invierno cripto, una ola de crisis que culminó con la caída de plataformas como FTX, cuyo fundador, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 años de prisión por fraude.

image Do Kwon tras ser arrestado en Montenegro.

Según la acusación, Kwon diseñó un ecosistema financiero “construido sobre mentiras y técnicas manipuladoras”, con el objetivo de inflar artificialmente el valor de los activos de Terraform, de los cuales él mismo tenía una gran cantidad. Uno de los puntos centrales fue ocultar la participación de una firma comercial externa que ayudó a restaurar temporalmente la paridad del dólar durante la crisis de desvinculación en mayo de 2021.

Kwon, quien llegó a burlarse públicamente de sus críticos llamándolos “pobres”, había captado más de 280.000 inversores, incluyendo grandes firmas de capital de riesgo. Sin embargo, las consecuencias del colapso no solo fueron económicas: en Corea del Sur, múltiples suicidios fueron vinculados a las pérdidas causadas por el colapso de TerraUSD.

El arresto de Kwon se produjo en Montenegro en marzo de 2023, donde fue detenido intentando volar a Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte costarricense falso. Su extradición fue solicitada tanto por Estados Unidos como por Corea del Sur.

Otros fraudes del mundo cripto

El caso de Kwon se suma a una seguidilla de condenas en el mundo cripto. En las últimas semanas, los fundadores de Tornado Cash y Samourai Wallet, dos plataformas acusadas de facilitar lavado de dinero, también fueron condenados. Mientras tanto, la desconfianza en el ecosistema cripto sigue en aumento.

El caso de Do Kwon es un nuevo recordatorio de que, incluso en un mundo digital y descentralizado, las consecuencias legales son muy reales.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente