Del 25 al 31 de agosto, se desarrollará la 11ª edición del Travel Sale, el evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) que busca incentivar el turismo y acercar beneficios para viajar.
INCREÍBLE
Vuelven las cuotas sin interés y ofertas imperdibles para viajar
Durante una semana, el turismo argentino se viste de oportunidades: ofertas ocultas, planes de financiación y acuerdos con aerolíneas y bancos para viajar.
Habrá propuestas para destinos locales e internacionales, con opciones de pago en cuotas sin interés y descuentos en vuelos, alojamientos y excursiones.
Uno de los ejes de esta edición será la posibilidad de pagar en cuotas sin interés gracias a acuerdos con bancos y aerolíneas. Las agencias ofrecerán promociones para viajes a ciudades argentinas y capitales internacionales, con beneficios adicionales como upgrades de servicio, equipaje sin cargo y precios especiales en hospedajes y actividades.
El evento contará con la participación de provincias como Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, además del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. También se sumarán empresas como Europ Assistance, Hertz y Aerolíneas Argentinas, integrando sus servicios en paquetes que combinan transporte, alojamiento y experiencias.
Incentivo, sorteos y experiencias en el Travel Sale
La estrategia apunta a que los viajeros planifiquen con tiempo sus vacaciones de verano o escapadas, asegurando tarifas promocionales antes de los aumentos de temporada alta. Esto beneficia tanto al consumidor como al sector, ya que estimula la demanda anticipada.
En los días previos al evento, habrá sorteos de más de 30 experiencias turísticas en Argentina y la región, que incluyen estadías, paquetes completos y actividades exclusivas. La participación será a través de redes sociales y el newsletter oficial del Travel Sale.
El Travel Sale 2025 se consolida como una oportunidad para viajar con mejores precios, mayor financiación y el respaldo profesional de las agencias, ofreciendo propuestas adaptadas a todos los presupuestos y tipos de viaje.
