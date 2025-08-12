40% OFF en pasajes: Aerolínea liquida vuelos en 4 destinos

Además, hay pasajes entre Buenos Aires - Córdoba por $15.000 (solo ida), Mendoza - Bariloche por $18.000, Buenos Aires - Neuquén por $22.800.

La nueva ruta de JetSmart que revoluciona el verano

JetSmart lanzó una nueva ruta internacional entre Buenos Aires y un destino del exterior con bonitas playas y al que no es tan caro llegar. El próximo 30 de diciembre, la aerolínea comenzará a operar vuelos directos entre Buenos Aires y la ciudad de Natal, en el noreste de Brasil.

image

Ideal para planificar las vacaciones de verano con anticipación en este destino y aprovechar los precios promocionales. Los vuelos ya están disponibles en la web de JetSmart. Los precios van desde $370.115 (o US$268) finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

Los vuelos por la aerolínea de bandera, por ejemplo, superan el millón y medio de pesos ida y vuelta. Llegando a costar casi el doble.

