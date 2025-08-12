40% OFF en pasajes: Aerolínea liquida vuelos en 4 destinos

Los pasajes a la hora de viajar en avión son uno de los gastos más caros que afrontar. Por eso, conviene estar atentos y aprovechar todas las promociones que aerolíneas lanzan constantemente. Es el caso de JetSmart, la aerolínea low cost que bombardea a sus pasajeros ofreciendo grandes descuentos.
Con motivo de los "Smart Days" hay hasta 40% de descuento en dos de sus rutas, en 4 destinos muy elegidos por el turismo. La low cost ofrece:
- Bariloche - Mendoza desde $28.000 final por tramo.
- Mendoza - Salta desde $36.500 final por tramo.
Para viajar desde el 25 de agosto hasta el 18 de diciembre de este 2025. La promoción será válida para adquirir los pasajes durante los próximos días (hasta el 18/8).
JetSmart: Cómo acceder hasta 40% de descuento
Para obtener el descuento se debe ingresar a la web de JetSmart (jetsmart.com) y seleccionar la opción "Comprá acá". De esta forma la página direccionará a los interesados a elegir la ruta para viajar y fechas.
Además, hay pasajes entre Buenos Aires - Córdoba por $15.000 (solo ida), Mendoza - Bariloche por $18.000, Buenos Aires - Neuquén por $22.800.
La nueva ruta de JetSmart que revoluciona el verano
JetSmart lanzó una nueva ruta internacional entre Buenos Aires y un destino del exterior con bonitas playas y al que no es tan caro llegar. El próximo 30 de diciembre, la aerolínea comenzará a operar vuelos directos entre Buenos Aires y la ciudad de Natal, en el noreste de Brasil.
Ideal para planificar las vacaciones de verano con anticipación en este destino y aprovechar los precios promocionales. Los vuelos ya están disponibles en la web de JetSmart. Los precios van desde $370.115 (o US$268) finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos.
Los vuelos por la aerolínea de bandera, por ejemplo, superan el millón y medio de pesos ida y vuelta. Llegando a costar casi el doble.
