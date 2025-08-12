Donald Trump arremete contra Goldman Sachs y pide remover a su principal economista

La publicación del martes 12/08 también se produce tras la difusión de datos de inflación que mostraron un repunte mayor al esperado en los precios subyacentes, lo que alimenta el debate sobre si las políticas arancelarias están teniendo un impacto más profundo de lo admitido por la administración.

Goldman Sachs se negó a comentar sobre las declaraciones del presidente, y la Casa Blanca tampoco respondió.

No es la primera vez que Trump se entromete en las decisiones de empresas privadas

Esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a figuras del mundo económico. En las últimas semanas, exigió la renuncia del CEO de Intel por sus vínculos con China, presionó a los fabricantes de automóviles para que no suban los precios y acusó a Walmart de “no absorber los aranceles”.

En su cuenta de Truth Social, el presidente posteó contra el CEO de INTEL: "El CEO de INTEL se encuentra muy conflictuado y debe renunciar de inmediato. No hay otra solución. ¡Gracias por su atención!"

Embed

Incluso despidió a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, alegando manipulación de datos, y anunció que la reemplazará por un economista alineado con la Fundación Heritage.

Wall Street ya está en alerta. Los analistas se preguntan si otros bancos estarán en la mira por informes o proyecciones que contradigan la narrativa presidencial. Para complicar más las cosas, los grandes bancos están compitiendo para participar en la posible salida a bolsa de Fannie Mae y Freddie Mac, una de las jugadas financieras más grandes impulsadas por la actual administración.

Mientras tanto, Trump firmó una orden ejecutiva que exige investigar si los bancos discriminan por razones políticas o religiosas, insinuando que fue víctima de estas prácticas tras el final de su primer mandato.

Trump no esta dispuesto a que se escuchen voces que perjudiquen su política, incluso si eso implica utilizar métodos coercitivos, por el momento verbalmente, sobre las empresas.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas

El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir