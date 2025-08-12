Fortaleza y Vélez igualaron 0 a 0 por el partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores. En el Estadio Arena Castelao, en Brasil, el Fortín sacó un gran resultado y ahora tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en el duelo de vuelta como local en Liniers. Sin embargo, el sabor es agridulce.
Fortaleza 0 - Vélez 0: el Fortín podría haberlo ganado, pero sacó buen resultado
Vélez hizo un gran negocio en el partido de ida ante Fortaleza, jugado en Brasil. La sensación es agridulce porque hizo un muy buen primer tiempo, pero se fue apagando. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
21:01
Final del partido: Fortaleza y Vélez igualaron en Brasil
20:34
El Fortín sufre el final
20:33
VIDEO: "Dale que hay que ganarlo", la arenga del Mellizo en sus últimas fichas en el banco de suplentes
20:21
Vélez está impreciso y acumula infracciones, en un partido que ya le resulta muy incómodo
20:15
El Tricolor cambió la postura y ahora es el Fortín quien sufre más
20:12
El desafío de Vélez es no perder estructura
20:04
Comienza el 2T
19:41
Final del 1T
19:48
Gran cabezazo de Mammana, que casi se mete junto al palo derecho del arquero Leite
19:29
Vélez pierde intensidad y Fortaleza gana fuerza
19:21
VIDEO: gran diagonal de Romero y buen pase de Carrizo para dejarlo mano a mano, pero el arquero brasileño respondió bien
19:18
El plan de Vélez para doblegar a Fortaleza sale a la perfección
19:13
Nada de esperar: Vélez le juega de igual a igual a Fortaleza, pero sin apurarse tampoco
19:03
Malas noticias para Vélez en 2 minutos de partido
18:54
Comienza el partido
18:23
Cómo terminaron Vélez y Fortaleza la fase de grupos
18:18
La baja importante en Vélez obliga al DT a reconfigurar el mediocampo
18:18
Equipo confirmado en Vélez
El resultado, a fin de cuentas, es bueno. Traer un empate de una cancha difícil como es cualquier terreno brasileño representa un gran mérito para este Vélez. No obstante, lo hecho durante el primer tiempo deja sensaciones encontradas: el Fortín podría haberse llevado algo más.
Sin embargo, los partidos no duran solo 45 minutos sino 90, y en los 90 el empate termina siendo justo. Porque más allá de que el elenco argentino haya jugado mejor en la primera mitad, poco a poco se fue cayendo y cediendo terreno. Los brasileños crecieron y lo preocuparon, con jugadas claras de gol que le podrían haber dado el triunfo.
Fue bueno el planteo de Guillermo Barros Schelotto, que supo aprovechar las muchas falencias de un rival que llegaba vapuleado. De los últimos 14 partidos, Fortaleza había ganado solo uno. En ese interín, el argentino Juan Pablo Vojvoda fue despedido como entrenador del conjunto Tricolor por los malos resultados.
Consciente de su vulnerabilidad, Vélez salió decidido a lastimarlo. A morder a unos rivales faltos de confianza y dubitativos. La tónica se repitió a lo largo de todo el 1T, en donde el Fortín no elaboraba jugadas sólidas en ofensiva pero generaba peligro porque su plan era otro: presionar alto a Fortaleza, robarle la pelota en salida y atacar en velocidad.
Ahí también fue inteligente Barros Schelotto. Consciente de sus baches en la gestación de los ataques, la idea era prescindir de esa faceta apostando a asfixiar al rival y jugando cerca de su arco.
Funcionó. El Tricolor no estaba fino y perdía la posesión y los duelos ante un Fortín intenso, decidido a llevarse el triunfo de Brasil. Sin embargo, a pesar de tener algunas jugadas de gol y de merodear más el área rival que la propia, le faltó solidez para llegar mejor parado a esa zona.
Así se fue la primera mitad y así también comenzó los primeros minutos de la segunda. Fortaleza no hacía pie y todo parecía indicar que era solo cuestión de tiempo para que Vélez llegue al primer gol. Pero eso no ocurrió.
Cedió en esa intensidad para atacar robando y, dado que siempre mostraron muchas dificultades para elaborar ataques, poco a poco fue dejando de hacer daño.
El fútbol es un juego esencialmente emocional, y Fortaleza percibió esa merma rival. Así, fue asumiendo mayor protagonismo con la pelota y sometiendo al Fortín desde la posesión. Tuvo varias chances claras de gol, que no terminaron en la red por falta de efectividad, por atajadas de Marchiori y por salvadas providenciales de algún jugador de Vélez.
El equipo argentino empezó bien, pero se fue quedando. Casi lo paga caro. Sin embargo, el resultado es bueno. La semana que viene define en Liniers. Puede dar el batacazo.
