Fortaleza 0 - Vélez 0: el Fortín podría haberlo ganado, pero sacó buen resultado

Fortaleza y Vélez igualaron 0 a 0 por el partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores. En el Estadio Arena Castelao, en Brasil, el Fortín sacó un gran resultado y ahora tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en el duelo de vuelta como local en Liniers. Sin embargo, el sabor es agridulce.

El resultado, a fin de cuentas, es bueno. Traer un empate de una cancha difícil como es cualquier terreno brasileño representa un gran mérito para este Vélez. No obstante, lo hecho durante el primer tiempo deja sensaciones encontradas: el Fortín podría haberse llevado algo más.

Sin embargo, los partidos no duran solo 45 minutos sino 90, y en los 90 el empate termina siendo justo . Porque más allá de que el elenco argentino haya jugado mejor en la primera mitad, poco a poco se fue cayendo y cediendo terreno. Los brasileños crecieron y lo preocuparon, con jugadas claras de gol que le podrían haber dado el triunfo.

Fue bueno el planteo de Guillermo Barros Schelotto, que supo aprovechar las muchas falencias de un rival que llegaba vapuleado. De los últimos 14 partidos, Fortaleza había ganado solo uno. En ese interín, el argentino Juan Pablo Vojvoda fue despedido como entrenador del conjunto Tricolor por los malos resultados.

Consciente de su vulnerabilidad, Vélez salió decidido a lastimarlo. A morder a unos rivales faltos de confianza y dubitativos. La tónica se repitió a lo largo de todo el 1T, en donde el Fortín no elaboraba jugadas sólidas en ofensiva pero generaba peligro porque su plan era otro: presionar alto a Fortaleza, robarle la pelota en salida y atacar en velocidad.

Ahí también fue inteligente Barros Schelotto. Consciente de sus baches en la gestación de los ataques, la idea era prescindir de esa faceta apostando a asfixiar al rival y jugando cerca de su arco.

Funcionó. El Tricolor no estaba fino y perdía la posesión y los duelos ante un Fortín intenso, decidido a llevarse el triunfo de Brasil. Sin embargo, a pesar de tener algunas jugadas de gol y de merodear más el área rival que la propia, le faltó solidez para llegar mejor parado a esa zona.

Así se fue la primera mitad y así también comenzó los primeros minutos de la segunda. Fortaleza no hacía pie y todo parecía indicar que era solo cuestión de tiempo para que Vélez llegue al primer gol. Pero eso no ocurrió.

Cedió en esa intensidad para atacar robando y, dado que siempre mostraron muchas dificultades para elaborar ataques, poco a poco fue dejando de hacer daño.

El fútbol es un juego esencialmente emocional, y Fortaleza percibió esa merma rival. Así, fue asumiendo mayor protagonismo con la pelota y sometiendo al Fortín desde la posesión. Tuvo varias chances claras de gol, que no terminaron en la red por falta de efectividad, por atajadas de Marchiori y por salvadas providenciales de algún jugador de Vélez.

El equipo argentino empezó bien, pero se fue quedando. Casi lo paga caro. Sin embargo, el resultado es bueno. La semana que viene define en Liniers. Puede dar el batacazo.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Fortaleza y Vélez igualaron en Brasil

Live Blog Post El Fortín sufre el final

Live Blog Post VIDEO: "Dale que hay que ganarlo", la arenga del Mellizo en sus últimas fichas en el banco de suplentes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955411438144467009&partner=&hide_thread=false "DALE QUE HAY QUE GANARLO". La arenga de Guillermo para Machuca antes de que ingrese contra Fortaleza.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RJKNHsOtRW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2025

Live Blog Post Vélez está impreciso y acumula infracciones, en un partido que ya le resulta muy incómodo

Live Blog Post El Tricolor cambió la postura y ahora es el Fortín quien sufre más El equipo local ya tuvo más chances de gol que en todo el primer tiempo. Con una postura más ofensiva y decidido a ser más protagonista de sus ataques, preocupa al conjunto de Barros Schelotto.

Live Blog Post El desafío de Vélez es no perder estructura Fortaleza deja muchos espacios y retrocede mal cuando el Fortín ataca de contragolpe. El desafío del equipo argentino está en no desordenarse en el afán de lastimar rápido y veloz; no descuidar las espaldas.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Gran cabezazo de Mammana, que casi se mete junto al palo derecho del arquero Leite

Live Blog Post Vélez pierde intensidad y Fortaleza gana fuerza

Live Blog Post VIDEO: gran diagonal de Romero y buen pase de Carrizo para dejarlo mano a mano, pero el arquero brasileño respondió bien Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1955391876112032149&partner=&hide_thread=false #LIBERTADORESxFoxSports | ¡LO TUVO VÉLEZ! Carrizo asistió a Romero, pero gran respuesta de Leite para impedir el tanto del Fortín. Viví la CONMEBOL Libertadores en la pantalla de Fox Sports con los relatos de @pachuzubiri1 y los comentarios de @matias_caruzzo pic.twitter.com/EDZmYd5dWZ — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 12, 2025

Live Blog Post El plan de Vélez para doblegar a Fortaleza sale a la perfección La consigna del DT es clara: cuando Fortaleza retrocede hacia su campo buscando reiniciar la jugada, automáticamente todo el Fortín presiona alto y no le da opciones de pase al rival. La asfixia está dando resultado.

Live Blog Post Nada de esperar: Vélez le juega de igual a igual a Fortaleza, pero sin apurarse tampoco

Live Blog Post Malas noticias para Vélez en 2 minutos de partido Baeza, el 5 del Fortín, ya recibió una tarjeta amarilla. Malas noticias para el conjunto visitante, que jugará con su mediocampista más sensible condicionado.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Cómo terminaron Vélez y Fortaleza la fase de grupos El Fortín terminó primero del Grupo H con 11 puntos. Sumó dos victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, el Tricolor culminó segundo del Grupo E con 8 puntos. Sumó dos victorias, dos empates y una derrota.

Live Blog Post La baja importante en Vélez obliga al DT a reconfigurar el mediocampo Agustín Bouzat sufrió un desgarro del gemelo interno de pierna derecha y su plazo de recuperación será de aproximadamente 3 semanas.