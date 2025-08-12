La inflación en Estados Unidos aprieta: la Fed mira al empleo y podría bajar la tasa de interés

Los aranceles y los servicios están presionando sobre la inflación

No obstante, no todo es calma. Brian Coulton, economista jefe de Fitch Ratings, advirtió que el impacto de los aranceles recientes ya comienza a hacerse visible, aunque lentamente. La inflación subyacente de los bienes alcanzó el 1,2% en julio, un cambio significativo respecto a los meses anteriores, cuando esa métrica era negativa. Un caso puntual es el de los autos usados, cuyos precios aumentaron un 0,5% en julio y acumulan un alza interanual cercana al 5%.

image La inflación en Estados Unidos fue del 2,7% interanual en julio.

Por otra parte, los servicios también están empujando la inflación hacia arriba. Tras algunos meses de moderación, los precios de los servicios crecieron un 0,4% en julio, lo que llevó la tasa anual al 3,6%.

Aún más relevante para la Fed es el llamado "indicador supersubyacente", que excluye el componente de vivienda y mostró un repunte del 4% interanual.

Frente a este panorama, Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Montgomery Scott, afirmó que el dato inflacionario no es lo suficientemente disruptivo como para modificar drásticamente las probabilidades de un recorte de tasas. “El informe de empleo de agosto será más determinante que un IPC moderadamente positivo”, escribió. Aun así, reconoció que la tendencia alcista sigue siendo evidente.

Los próximos pasos de la FED

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se llevará a cabo los días 16 y 17 de septiembre. Antes de esa fecha, la Fed recibirá un nuevo reporte de inflación y otro de empleo no agrícola, lo que podría inclinar la balanza hacia una decisión definitiva sobre los tipos de interés.

image Jerome Powell, presidente de la Fed, podría bajar la tasa de interés en septiembre, si el mercado laboral continua debilitándose y con la presión de Donald Trump.

Por ahora, la economía estadounidense transita un delicado equilibrio: inflación aún elevada, pero bajo control, y un mercado laboral que empieza a mostrar signos de enfriamiento. Si los informes de empleo muestran menor actividad laboral, la Fed también se verá motivada a bajar las tasas.

En ese contexto, la Fed mantiene la cautela, con el ojo puesto en los datos que aún faltan por llegar.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente

El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir