La inflación en Estados Unidos aprieta: la Fed mira al empleo y podría bajar la tasa de interés

La inflación en Estados Unidos sigue avanzando, aunque de forma moderada, ofreciendo un respiro a la Reserva Federal (Fed) en un contexto económico mixto. Si bien el aumento de precios continúa siendo una preocupación, la estabilidad general del índice de precios al consumidor (IPC) mantiene abierta la puerta a una eventual baja de tasas en septiembre.
POSIBLE BAJA DE TASAS
En julio, la inflación general se mantuvo en un 2,7% interanual, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el IPC subyacente —que excluye alimentos y energía— subió al 3,1%, desde el 2,9% registrado en junio. Este incremento no es menor, ya que sugiere que, aunque los precios no están fuera de control, las presiones inflacionarias aún persisten en segmentos clave de la economía.
Oren Klachkin, economista de mercados financieros, señaló en Nationwide:
Los aranceles y los servicios están presionando sobre la inflación
No obstante, no todo es calma. Brian Coulton, economista jefe de Fitch Ratings, advirtió que el impacto de los aranceles recientes ya comienza a hacerse visible, aunque lentamente. La inflación subyacente de los bienes alcanzó el 1,2% en julio, un cambio significativo respecto a los meses anteriores, cuando esa métrica era negativa. Un caso puntual es el de los autos usados, cuyos precios aumentaron un 0,5% en julio y acumulan un alza interanual cercana al 5%.
Por otra parte, los servicios también están empujando la inflación hacia arriba. Tras algunos meses de moderación, los precios de los servicios crecieron un 0,4% en julio, lo que llevó la tasa anual al 3,6%.
Frente a este panorama, Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Montgomery Scott, afirmó que el dato inflacionario no es lo suficientemente disruptivo como para modificar drásticamente las probabilidades de un recorte de tasas. “El informe de empleo de agosto será más determinante que un IPC moderadamente positivo”, escribió. Aun así, reconoció que la tendencia alcista sigue siendo evidente.
Los próximos pasos de la FED
La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se llevará a cabo los días 16 y 17 de septiembre. Antes de esa fecha, la Fed recibirá un nuevo reporte de inflación y otro de empleo no agrícola, lo que podría inclinar la balanza hacia una decisión definitiva sobre los tipos de interés.
Por ahora, la economía estadounidense transita un delicado equilibrio: inflación aún elevada, pero bajo control, y un mercado laboral que empieza a mostrar signos de enfriamiento. Si los informes de empleo muestran menor actividad laboral, la Fed también se verá motivada a bajar las tasas.
En ese contexto, la Fed mantiene la cautela, con el ojo puesto en los datos que aún faltan por llegar.
