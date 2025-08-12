Netflix finalmente puso en marcha la filmación del reboot de Las Crónicas de Narnia, con Greta Gerwig al mando. Después de años de espera, la serie de fantasía que marcó a varias generaciones vuelve con todo, apostando a renovarse y sorprender. Gerwig ya mostró que sabe cómo hacer magia, ahora falta ver qué puede hacer con Narnia.
EL SOBRINO DEL MAGO
Netflix arrancó la vuelta de Narnia y todo indica que será un antes y un después
Netflix empezó a filmar el reboot de Las Crónicas de Narnia con Greta Gerwig al mando y un elenco que promete. Se viene algo grosso para la fantasía.
Netflix ya filma la precuela de Narnia: Así será la nueva versión de Greta Gerwig
Después de esperar 7 años desde que Netflix compró los derechos para llevar al cine y la televisión Las Crónicas de Narnia, finalmente comenzó la filmación del primer proyecto de esta esperada saga. Según el portal What’s on Netflix, este fin de semana arrancaron las grabaciones en Londres de la nueva versión dirigida por Greta Gerwig.
En las imágenes del set se la puede ver a Gerwig junto a dos actores aún no identificados, quienes probablemente interpreten a Digory Kirke y Polly Plummer, los protagonistas de El sobrino del mago, el primer libro en orden cronológico de la serie de C.S. Lewis.
Este libro funciona como precuela de El león, la bruja y el ropero, la entrega más famosa de Narnia que Disney adaptó en 2005 con un éxito tanto crítico como comercial. El sobrino del mago cuenta cómo Digory y Polly liberan a la malvada Bruja Blanca, Jadis, en las calles de Londres, y también narra el origen mismo de Narnia, cómo llegó la Bruja Blanca, por qué Narnia tiene un rey y una reina humanos, y el origen del emblemático farol en el bosque.
La filmación se extenderá hasta principios de 2026, con locaciones en el sur y sureste de Londres, además de Shepperton Studios, uno de los estudios más importantes del Reino Unido. Este será el primer trabajo como directora de Gerwig desde Barbie en 2023, que recaudó 1.400 millones de dólares.
El elenco estrella que busca revivir la fantasía
Aunque la historia central la llevarán adelante actores infantiles casi nuevitos, el reboot ya tiene confirmados nombres importentes. Emma Mackey, conocida por su papel en Sex Education y que trabajó con Gerwig en Barbie, será Jadis, la Bruja Blanca, personaje que en la versión anterior interpretó Tilda Swinton. Daniel Craig, quien cerró su ciclo como James Bond en 2021, encarnará a Andrew Ketterley, el tío excéntrico y moralmente ambiguo de Digory Kirke, uno de los antagonistas principales junto a Jadis.
Se rumorea también que Meryl Streep, ganadora del Oscar, habría sido invitada para ponerle voz a Aslan, el gran león guardián de Narnia. En las novelas y adaptaciones anteriores Aslan es un personaje masculino, por lo que esta vuelta de tuerca podría ser una apuesta importante para Gerwig. Además, Carey Mulligan está en negociaciones para un papel aún sin confirmar.
En cuanto a la estrategia de estreno, Netflix decidió dar un paso poco usual: El sobrino del mago tendrá una exclusiva de dos semanas en salas IMAX en noviembre de 2026, antes de desembarcar en la plataforma el 25 de diciembre de ese año. Así, sería un intento claro de competir con las superproducciones tradicionales y atraer a un público más amplio, buscando revitalizar un género de fantasía que lleva años estancado, con pocas adaptaciones nuevas que logren generar el mismo impacto cultural y económico que tuvieron en su momento.
Netflix y Gerwig no la tienen fácil: la fantasía juvenil que supo conquistar una generación ahora está obligada a renovarse y mantener vigente una franquicia emblemática. Por eso, el reboot de Narnia tiene que acertar no solo en la calidad, sino también en captar el zeitgeist actual, romper con la saturación de contenidos y, quién sabe, convertirse en el modelo a seguir dentro de una industria que busca desesperadamente un nuevo éxito de culto.
