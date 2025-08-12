Netflix arrancó la vuelta de Narnia y todo indica que será un antes y un después

El elenco estrella que busca revivir la fantasía

Aunque la historia central la llevarán adelante actores infantiles casi nuevitos, el reboot ya tiene confirmados nombres importentes. Emma Mackey, conocida por su papel en Sex Education y que trabajó con Gerwig en Barbie, será Jadis, la Bruja Blanca, personaje que en la versión anterior interpretó Tilda Swinton. Daniel Craig, quien cerró su ciclo como James Bond en 2021, encarnará a Andrew Ketterley, el tío excéntrico y moralmente ambiguo de Digory Kirke, uno de los antagonistas principales junto a Jadis.

Se rumorea también que Meryl Streep, ganadora del Oscar, habría sido invitada para ponerle voz a Aslan, el gran león guardián de Narnia. En las novelas y adaptaciones anteriores Aslan es un personaje masculino, por lo que esta vuelta de tuerca podría ser una apuesta importante para Gerwig. Además, Carey Mulligan está en negociaciones para un papel aún sin confirmar.

image El elenco incluye a Emma Mackey, Daniel Craig y posiblemente Meryl Streep como Aslan, con estreno exclusivo en IMAX antes de llegar a la plataforma. La apuesta es recuperar la fantasía juvenil y marcar un nuevo modelo para Netflix.

En cuanto a la estrategia de estreno, Netflix decidió dar un paso poco usual: El sobrino del mago tendrá una exclusiva de dos semanas en salas IMAX en noviembre de 2026, antes de desembarcar en la plataforma el 25 de diciembre de ese año. Así, sería un intento claro de competir con las superproducciones tradicionales y atraer a un público más amplio, buscando revitalizar un género de fantasía que lleva años estancado, con pocas adaptaciones nuevas que logren generar el mismo impacto cultural y económico que tuvieron en su momento.

Netflix y Gerwig no la tienen fácil: la fantasía juvenil que supo conquistar una generación ahora está obligada a renovarse y mantener vigente una franquicia emblemática. Por eso, el reboot de Narnia tiene que acertar no solo en la calidad, sino también en captar el zeitgeist actual, romper con la saturación de contenidos y, quién sabe, convertirse en el modelo a seguir dentro de una industria que busca desesperadamente un nuevo éxito de culto.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente

Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

Franco Colapinto recibió la peor noticia sobre su futuro en la Fórmula 1