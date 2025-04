'Las Crónicas de Narnia' suman a Meryl Streep como Aslan mujer: ¿Cambio necesario?

Y ojo, el cambio de género no es malo en sí mismo, pero para un personaje tan icónico y con un peso simbólico tan grande, quizás no es lo que le conviene. De hecho, más de un seguidor de la saga literaria lo está viendo como una forma de diluir el mensaje original. Como si, al ponerle una mujer a Aslan, se tratara de borrar lo que C.S. Lewis había creado con tanto significado. Es obvio que Gerwig busca hacer su propia versión de la historia, pero el personaje de Aslan no es cualquier rol: es el alma de Narnia. ¿Realmente hacía falta cambiar algo tan clave?