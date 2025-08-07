Merlina rompe el termómetro de Netflix: Lo que trajo la nueva temporada

Más personajes, más historias: el riesgo de dispersarse sin perder el eje

Una crítica recurrente en medios como Screen Rant, Polygon y AV Club tiene que ver con el riesgo de que tanta expansión termine diluyendo lo que hacía fuerte a la primera temporada: ese foco cerrado en los vínculos, especialmente en la relación entre Merlina y Enid, su compañera de cuarto y contrapunto emocional. En esta segunda parte, esa relación pierde tiempo en pantalla, y se nota.

Como marcó Screen Rant: “es fácil transportarse al mundo de Merlina, y es como si no hubiera pasado nada de tiempo desde el final de la primera temporada”, pero también señala que el reparto se siente "sobrepoblado" y que hay decisiones que afectan la consistencia emocional de la historia.

El nuevo director del colegio, interpretado por Steve Buscemi, es un hallazgo. Le da un aire desconcertante y simpático a Nevermore, que contrasta bien con el tono macabro de fondo. Pero no todos los personajes nuevos tienen el mismo peso: hay subtramas que aparecen y desaparecen sin desarrollo, lo que hace que el ritmo se vuelva algo desparejo.

image La expansión del universo de la serie tiene algunos costos: se dispersan vínculos clave y el elenco se vuelve abultado. Aun así, los primeros episodios mantienen la calidad y abren la puerta a un cierre prometedor.

USA Today también marcó un cambio en el tono general: “Abandona su aire de placidez y añade picante, horror genuino y sentimiento a los procedimientos”. La serie crece en intensidad, suma capas al pasado familiar de Merlina y se vuelve más oscura. Pero todo eso exige mayor precisión narrativa, algo que no siempre se logra en un formato dividido en dos mitades. La segunda parte recién llegará el 3 de septiembre, y eso también juega en contra: cuatro episodios no alcanzan para cerrar nada, pero sí dejan claro que hay ambición.

Aun así, el consenso crítico es positivo. Merlina logró un 84% en Rotten Tomatoes (superando el 73% que había obtenido su debut), mantiene su esencia y sigue siendo uno de los productos más singulares del catálogo de Netflix. La estética sigue cuidada, los guiños a Los Locos Addams original se multiplican, y el guion (aunque más disperso) conserva la mordida.

Lo que deja esta primera mitad de temporada es una confirmación: que Merlina no fue un golpe de suerte. Jenna Ortega está en su mejor momento, Tim Burton entendió que el formato le permite jugar sin perder elegancia, y aunque hay puntos flojos, la serie se afirma como una construcción consistente dentro del terror adolescente, con identidad propia y espacio para crecer. Y lo mejor todavía no llegó.

