Merlina vuelve a Netflix, pero esta vez con una jugada que cambiará la plataforma

Jenna Ortega (que se pone en la piel de Merlina Addams) y los creadores de la serie, Alfred Gough y Miles Millar, tienen claro que quieren que la ficción evolucione sin perder el pulso. Ortega destaca la química con Emma Myers, quien retoma su rol como Enid Sinclair en esta segunda temporada y promete que su personaje será "un poco más ruda esta vez", además de remarcar que Merlina realmente tiene una amiga, aunque no lo diga abiertamente.

image El caso de El Juego del Calamar muestra que es posible acortar los tiempos sin perder calidad. Si Netflix mantiene esta línea, podría recuperar la confianza de una audiencia cada vez más impaciente.

El 2025 aparece como un año clave para Netflix: estreno del final de Stranger Things, llegada de la segunda temporada de Merlina y el cierre de El Juego del Calamar con su tercera entrega. Esto muestra que Netflix quiere corregir la costumbre de hacer esperar años a sus fanáticos, y no es casual que series como The Last of Us o House of the Dragon también hayan sufrido largas pausas que molestaron a la audiencia.

El anuncio anticipado de la tercera temporada de Merlina, fuera de ser una estrategia de marketing, es un indicio de que Netflix quiere que los tiempos de espera se acorten. Calidad y rapidez no tienen por qué estar peleadas, y para recuperar la confianza de la audiencia parece que la plataforma está dispuesta a encontrar un equilibrio.

Lo cierto es que, para los fanáticos de series, cuesta mantener la emoción cuando hay que esperar dos o tres años para saber qué pasa con personajes y tramas que los atraparon. Si Netflix logra cambiar este esquema, va a ser una buena noticia para todos los que siguen enganchados. Mientras tanto, la expectativa está puesta en Merlina para ver si es el comienzo de algo nuevo o sólo un intento más.

