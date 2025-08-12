Franco Colapinto firmó con Alpine en 2025 para reemplazar a Jack Doohan y los resultados obtenidos no fueron los mejores. Semana tras semana se sigue afirmando que la escudería francesa tiene muchísimos problemas y el argentino hace su mayor esfuerzo. Ahora recibió una noticia agridulce en la Fórmula 1.
MÁS PROBLEMAS
Franco Colapinto recibió la noticia que lo complica en la Fórmula 1
Franco Colapinto fue parte de un controversial ranking que enfureció a todos los argentinos y lo dejó mal parado en la Fórmula 1.
Un ranking que se viralizó trajo controversia entre los argentinos. El piloto Franco Colapinto quedó último y sin duda esto lo perjudica de cara a continuar en la Fórmula 1 el próximo año. Por el momento no hay sondeos por el pilarense y todo indica que estaría sumamente complicado en ese aspecto.
Franco Colapinto y una noticia agridulce
Se trata de un ranking del portal The Race titulado “Clasificación de pilotos de F1 de Edd Straw a mitad de temporada 2025". En él se analiza a todos los corredores y es allí donde Franco Colapinto quedó en la posición 21 detrás de Jack Doohan, a quien reemplazó en Alpine.
"Las clasificaciones se basan en todos los factores relevantes influenciados por el rendimiento de un piloto: velocidad, ejecución, errores, rendimiento relativo al compañero de equipo, el papel de la suerte, los errores y muchos otros factores que dan forma al fin de semana del gran premio", dijo Straw. Los argentinos quedaron descontentos.
"Si bien su fin de semana en Hungaroring fue más alentador, fue revelador que generar confianza en el complicado Alpine no ha sido fácil. Hubo momentos en los que mostró destellos de promesa, en particular con un sólido fin de semana en Montreal, donde corrió en la zona de puntos en la primera etapa, pero la complejidad del Alpine y el comienzo tardío de la temporada le han dificultado mostrar algo parecido a la forma que mostró a veces con Williams el año pasado”, sostuvo sobre el argentino.
Lo cierto es que en el análisis, Colapinto tuvo más que destellos. Este resultó 186/1000 más rápido que Gasly en ritmo de carrera en Hungría y en el mano a mano Gasly-Colapinto, el francés quedó 5-4 a favor cuando le llevaba 6-2 a Doohan.
