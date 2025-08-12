Franco Colapinto recibió la noticia que lo complica en la Fórmula 1

"Si bien su fin de semana en Hungaroring fue más alentador, fue revelador que generar confianza en el complicado Alpine no ha sido fácil. Hubo momentos en los que mostró destellos de promesa, en particular con un sólido fin de semana en Montreal, donde corrió en la zona de puntos en la primera etapa, pero la complejidad del Alpine y el comienzo tardío de la temporada le han dificultado mostrar algo parecido a la forma que mostró a veces con Williams el año pasado”, sostuvo sobre el argentino.