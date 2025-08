La decisión de Alpine que pone en jaque a Franco Colapinto

El piloto argentino, en un principio, iba a correr cinco carreras con Alpine y ese número ya fue cumplido. Por ese motivo todos están a la expectativa de lo que decidirá la escudería de aquí en más.

Si bien Franco Colapinto no pudo sumar puntos con Alpine en estas últimas carreras, lo cierto es que el auto es un gran problema y muchas veces tuvo que luchar para no chocar o que no se rompa. Por ende, está haciendo un buen trabajo en la escudería.

