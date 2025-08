President Petroleum quiebra

La rentabilidad operativa se derrumbó, el EBITDA anual, si bien fue positivo en US$ 5,8 millones, quedó muy lejos de los niveles históricos y refleja la dificultad de sostener márgenes ante el incremento de costos y la menor escala productiva. El flujo de caja operativo terminó en US$ 4,3 millones, pero, luego de las inversiones, el flujo libre fue negativo en US$ 0,5 millones.

Para diciembre 2024, la cobertura de intereses era de solo 0,4x, lo que anticipaba una situación insostenible. Para diciembre 2024, la cobertura de intereses era de solo 0,4x, lo que anticipaba una situación insostenible.

Una estructura de deuda insostenible

A marzo de 2025, la deuda financiera total ascendía a US$ 56 millones, de los cuales US$ 4,5 millones eran exigibles a corto plazo, mientras que la deuda instrumentada vía pagarés sumaba US$ 36 millones y los préstamos intercompany US$ 11,7 millones. El ratio de deuda neta sobre EBITDA, medido en dólares, alcanzó el 15x, muy por encima de cualquier comparable del sector, aun considerando el neteo de préstamos intercompany (donde baja a 8x).

A diciembre, la caja e inversiones corrientes totalizaban apenas US$ 0,3 millones, cubriendo apenas el 6% de las obligaciones de corto plazo. A diciembre, la caja e inversiones corrientes totalizaban apenas US$ 0,3 millones, cubriendo apenas el 6% de las obligaciones de corto plazo.

Las Obligaciones Negociables Serie III (ON Serie III) representan otro frente de riesgo: tras obtener el consentimiento de los tenedores que representan el 78% del capital, la empresa logró estirar el vencimiento original de diciembre 2025 a diciembre 2026, pero el alivio fue mínimo. A partir de julio 2025 debía comenzar a amortizar mensualmente US$ 350.000 hasta diciembre, y desde enero 2026 la cuota subiría a US$ 425.000.

La tasa de interés pactada se disparó de 4% al 6%, y luego al 8%, elevando el costo financiero y reduciendo todavía más la cobertura de intereses. El total pendiente de amortizar suma US$ 7,2 millones. La tasa de interés pactada se disparó de 4% al 6%, y luego al 8%, elevando el costo financiero y reduciendo todavía más la cobertura de intereses. El total pendiente de amortizar suma US$ 7,2 millones.

El repago de la ON Serie III se garantiza con una prenda sobre el 60% de las ventas de petróleo crudo de la concesión Puesto Flores.

El Banco Hipotecario actúa como agente de garantía, aunque en un escenario de quiebra, la recuperación para los acreedores es altamente incierta.

Calificación crediticia y la advertencia de FIX

La agencia FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, mantuvo el 31 de julio la calificación de la ON Serie III en CC(arg), lo que implica un riesgo crediticio extremadamente vulnerable, con alta probabilidad de incumplimiento.

Según el dictamen, la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones depende exclusivamente del desarrollo favorable del entorno económico, algo que claramente no sucedió. Una baja en la calificación podría derivarse si la empresa incurre en nuevos incumplimientos.

image

FIX advierte en su análisis que la liquidez es "muy ajustada" y que el flujo operativo, incluso en los mejores escenarios, resulta insuficiente para cubrir los compromisos. La compañía ya había comenzado a mostrar signos de estrés severo a mediados de 2024, con márgenes negativos, rentabilidad erosionada y un capital de trabajo cada vez más restringido.

President Petroleum S.A.

Pérdidas y patrimonio negativo

El resumen financiero lo dice todo: el resultado neto al 31 de marzo de 2025 arrojó una pérdida de $45.670 millones. El capital contable está en rojo: el patrimonio es negativo en $172 millones.

Las ventas netas en los últimos doce meses cayeron 14%, totalizando $32.119 millones, mientras el margen de EBITDA se redujo al 21,2%. Todos los indicadores de cobertura, apalancamiento y liquidez muestran ratios fuera de los límites aceptables para el sector.

¿Una señal de alarma?

La caída de President Petroleum S.A. puede ser un reflejo de los desafíos extremos que enfrentan las petroleras medianas en la Argentina. La combinación de caída en la producción, atraso en los pagos de exportación, restricciones cambiarias, menor acceso al financiamiento y presión fiscal extrema dejan en evidencia un entramado de debilidades estructurales.

La decisión de la compañía de presentarse en quiebra, lejos de ser una excepción, podría ser la antesala de nuevos episodios similares en el sector si no se revierte el deterioro macroeconómico. La decisión de la compañía de presentarse en quiebra, lejos de ser una excepción, podría ser la antesala de nuevos episodios similares en el sector si no se revierte el deterioro macroeconómico.

Los inversores minoristas y el público en general seguirán recibiendo información sobre el proceso concursal, pero la falta de liquidez, el descalce financiero y la imposibilidad de acceder a capitales frescos hacen que las empresas sin respaldo de escala y sin balances sólidos queden condenadas a la quiebra.

El hecho relevante publicado en CNV

PPSA - HR - Presentación quiebra (2025) vf.

