La actitud de Eduardo Domínguez que revela el conflicto con Verón

Otro que pegó el faltazo fue Marcos Ageleri, el Director Deportivo, enfrentado públicamente con Verón. Esto es lo que refleja que el ambiente en el “Pincha” no es el mejor, y todo por el movimiento que quiso hacer Verón, que al no salir si hubiera tenido dignidad debería haber renunciado, pero su ego no se lo permite, no sabemos cómo va a explotar la bomba en Estudiantes, lo que sí sabemos es que todo terminará muy mal, y ahí si serán tapas de todos los diarios.