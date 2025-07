¡Por fin 1 gol! A los 55' fue Carrillo: Estudiantes ganó 0-1 a Racing (Deportivo Centro)

Racing Club de Avellaneda, anfitrión de Estudiantes LP, suponía un buen partido de fútbol en la noche fría del sábado 26/07. Pero sin goles, el fútbol se muere. Hacia la mitad del 1er. tiempo, el local ya dominaba las acciones y exigía alguna atención del arquero uruguayo Fernando Muslera (¡39 años!). Sin embargo, al show le faltaba emoción. Abuso de imprecisiones, roces e interrupciones. Y así se fue el 1er. tiempo. Esperamos al 2do. tiempo. Y a los 55' ¡por fin un gol! 0-1. Con eso le bastó a Estudiantes LP para ganar porque Racing no pudo / no supo / no quiso encontrar alguna fórmula creativa y eficiente para empatar. Mal partido pero 3 puntos para el visitante que venía mal.