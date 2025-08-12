En las últimas semanas, el mercado financiero se convirtió en un hervidero, la baja del dólar vino acompañada por una fuerte suba de las tasas de interés en pesos. Para los analistas, este salto no es un buen síntoma y refleja la determinación del Gobierno de contener el dólar a cualquier costo, incluso a riesgo de encarecer el crédito y frenar la actividad económica.
ESTIMACIONES
Tasas al rojo vivo: El dólar que el mercado ya descuenta
El Gobierno insiste en que la suba de tasas es parte de un ajuste técnico. El mercado, en cambio, lee que el precio del dólar futuro ya está escrito en la curva de rendimientos.
Tasas de interés disparadas y alerta por el crédito
La tasa de caución, principal referencia de liquidez de corto plazo, saltó del 40% al 44,5% en apenas una jornada. En operaciones “repo” entre bancos, el interés llegó al 70%, un nivel que muchos califican como exagerado y que expone la falta de liquidez en el sistema financiero tras la reciente suba de encajes.
El impacto se siente de lleno en el sector productivo, las empresas enfrentan descubiertos en cuenta corriente con tasas que superan el 80% anual en algunos casos. En préstamos, las compañías de primera línea pagan en torno al 57% y el crédito al consumo, sumando impuestos y comisiones, supera el 100% anual.
La estrategia oficial: Absorber pesos a toda costa
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se muestra despreocupado por la suba de tasas, un fenómeno que atribuye al proceso de readecuación de los bancos, que antes tenían en el BCRA una especie de subsidio por la remuneración a la liquidez que les sobraba al final de cada jornada, y que ahora tienen que mejorar la eficiencia transfiriéndose entre ellos la liquidez a donde resulte necesaria.
Pero lo cierto es que el Gobierno, ya lejos de su viejo discurso sobre el efecto positivo de la liquidez bancaria, a la que veían como una sana expansión del crédito en una economía pujante, ahora se muestra obsesionado por absorber dinero.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó en claro que la política de absorción de pesos se profundizará para evitar excedentes monetarios. Antes de un vencimiento clave de $14,9 billones, el Tesoro dio señales de que aceptará tasas más altas si es necesario.
"La estrategia financiera del Tesoro seguirá siendo consistente con la política monetaria, evitando excedentes de pesos. Esta estrategia financiera es inédita en el país y puede realizarse por la convicción y el compromiso del presidente Javier Milei con el equilibrio fiscal", escribió Quirno en las redes sociales.
Tasas: El “dólar implícito” que revelan las Lecaps
Más allá del discurso oficial, el mercado está leyendo otro mensaje. La tasa efectiva anual de las Lecaps cortas subió del 42,2% al 54,4% en la última semana, coincidiendo con la intervención del BCRA en el mercado de futuros.
Este mecanismo, conocido como “tasa sintética”, combina la compra de bonos en pesos con cobertura en futuros para generar un seguro anti devaluación. Hoy, una Lecap que vence en septiembre rinde 4,2% mensual, contra un costo de cobertura de 3,2%.
En términos prácticos, esto equivale a un dólar implícito de $1.354, apenas un 9% por debajo del techo de la banda cambiaria. A partir de noviembre, las proyecciones indican que la paridad se rompería, con el tipo de cambio superando el límite previsto por el Gobierno.
Qué espera el mercado para 2025
Los vencimientos a un año vista ya descuentan un tipo de cambio por encima de $1.800, lo que supone un 41% más que el dólar mayorista actual y un 17% por encima de la inflación esperada.
Mientras tanto, las tasas reales —muy por encima de la inflación proyectada— se convirtieron en la señal más clara de que los inversores no confían plenamente en la estabilidad cambiaria que promete el equipo económico.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas
Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente
Franco Colapinto recibió la peor noticia sobre su futuro en la Fórmula 1