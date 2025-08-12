Tasas al rojo vivo: El dólar que el mercado ya descuenta

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó en claro que la política de absorción de pesos se profundizará para evitar excedentes monetarios. Antes de un vencimiento clave de $14,9 billones, el Tesoro dio señales de que aceptará tasas más altas si es necesario.

"La estrategia financiera del Tesoro seguirá siendo consistente con la política monetaria, evitando excedentes de pesos. Esta estrategia financiera es inédita en el país y puede realizarse por la convicción y el compromiso del presidente Javier Milei con el equilibrio fiscal", escribió Quirno en las redes sociales.

Tasas: El “dólar implícito” que revelan las Lecaps

Más allá del discurso oficial, el mercado está leyendo otro mensaje. La tasa efectiva anual de las Lecaps cortas subió del 42,2% al 54,4% en la última semana, coincidiendo con la intervención del BCRA en el mercado de futuros.

Este mecanismo, conocido como “tasa sintética”, combina la compra de bonos en pesos con cobertura en futuros para generar un seguro anti devaluación. Hoy, una Lecap que vence en septiembre rinde 4,2% mensual, contra un costo de cobertura de 3,2%.

banco-central-bcra-rem-tasas.jpg La entidad monetaria solo proveerá divisas para financiar hasta el 40% de las deudas en dólares de las provincias.

En términos prácticos, esto equivale a un dólar implícito de $1.354, apenas un 9% por debajo del techo de la banda cambiaria. A partir de noviembre, las proyecciones indican que la paridad se rompería, con el tipo de cambio superando el límite previsto por el Gobierno.

Qué espera el mercado para 2025

Los vencimientos a un año vista ya descuentan un tipo de cambio por encima de $1.800, lo que supone un 41% más que el dólar mayorista actual y un 17% por encima de la inflación esperada.

Mientras tanto, las tasas reales —muy por encima de la inflación proyectada— se convirtieron en la señal más clara de que los inversores no confían plenamente en la estabilidad cambiaria que promete el equipo económico.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente

Franco Colapinto recibió la peor noticia sobre su futuro en la Fórmula 1