Milei le da a Clarín una buena porción de un negocio muy importante

AGL, de Clarín, se quedó con la impresión para la mitad de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Catamarca y San Luis, aunque en estos últimos dos distritos todavía quedan detalles por resolver, indica el sitio de noticias.

Así, la firma con sede en la localidad de Sauce Viejo, ubicada a 22 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, se quedaría con el 26% del total de la impresión de la BUP.

Por su parte, señala Letra P, una unión transitoria por IPESA y el Grupo Boldt imprimirá el 36% de las boletas, que se destinarán a Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la mitad restante de la provincia de Buenos Aires.

A Su Papel, en tanto, se le asignará el 15% de la impresión de la boleta única.

Letra P menciona además a otras 2 firmas "que aparecieron sobre la hora", pero a que también resultaron adjudicadas: Docuprint, una empresa con sede en Garín, se llevará el 14,5% de la torta; y Kollor Press, la firma que supo imprimir El Cronista, Ámbito y las revistas de ofertas de Easy, Coto y Vea, con sede en Avellaneda, que manejará el 8% de la impresión. Consigna además que queda aún por adjudicar un 0,5% de la licitación.

En el registro adjudicaciones que el Correo publica en su sitio web no figuran esas 2 últimas empresas, pero sí una unión transitoria bajo el nombre KPM.

De acuerdo a Letra P, para que la preadjudicación sea definitiva el directorio del Correo Argentino, a cargo de la licitación, tiene que firmar la adjudicación. El presidente de la empresa estatal que Javier Milei quiere privatizar es Camilo Baldini, un funcionario que quedó de la gestión del Frente de Todos y que estaba vinculado a La Cámpora.