Martín Menem debería explicar su declaración jurada (y buscar otro contador)

Entre 2023 y 2024 su patrimonio pasó de un total de $605.015.973,67 a $1.524.442.619,27. El salto responde, en mayor medida, a la revaluación de sus mini-propiedades y a su rol como empresario.

Según publicó el diario Perfil, en base a la declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción, Martín Menem tiene participación en diferentes compañías: Libertador Uno SRL (33%), Mr. Daniel Vancsik SA (22,67%), Insulow (35%), Mimada SA (40%) y TR Nutrition SRL (50%).

Gen Tech Argentina SA es la empresa más conocida del dirigente (y recientemente hubo polémica por la contratación por parte del Banco Nación). En su última declaración jurada, declaró su participación en cuatro renglones diferentes: en uno aseguró tener la titularidad del 21,08%, en otro del 37,5%, en otro del 4% y en el último del 18%. En total, Menem tiene el 80,83% de la compañía.

En 2023, el valor total declarado de Gen Tech Argentina SA fue de $221.250.768,34 de su patrimonio. Y, en 2024, de $907.683.019,88. En otras palabras, aumentó un 310% de un año al otro. Si se compara este número con el patrimonio total del dirigente, se puede concluir que la empresa representa casi el 60% de su riqueza.

En títulos y acciones en el exterior, Menem declaró dos cuentas en Interactive Brokers (una por $46.938.143 y otra por $140.661.820). Además, informó tener derechos reales en el exterior en ADR - YPF SA por $4.374.279 y un fondo común de inversión en Fima Premium Clase A por $54.328.516.

Además de tener distintas cuentas y depósitos en Argentina, entre los que se cuenta uno nuevo por $7.400 millones, el presidente de la Cámara de Diputados tiene una cuenta en dólares en Estados Unidos por un equivalente a $9.408.249.

Menem también tiene un crédito a cobrar que no figuraba en el período fiscal anterior por un total de $45.120 millones. Quien debe pagarlo, según el documento, es Matías Agustín González La Greca.

¿Los Menem tienen problemas con los contadores? Lule declaró un auto de un centavo

Perfil también analizó la declaración jurada de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de gestión institucional de la Secretaría General de la Presidencia y mano derecha de Karina Milei.

En 2023, Lule Menem había informado un patrimonio total de $7.051.930 y esa cifra cayó a $4.870.549 en 2024. Es decir, el funcionario se empobreció en un 30,9%.

No declaró bienes inmuebles. En su presentación, solo figura como único titular de un Hyundai Tucson modelo 2013 valuado en ¡1 centavo!

La mano derecha de Karina Milei no declaró tener participación en empresas ni cuentas en el exterior. El total de su patrimonio se constituye con una caja de ahorro en pesos en Argentina, créditos, bienes del hogar y efectivo.

