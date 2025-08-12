En el programa radial Perros de la Calle, del que participa Sofía Martínez, decidieron llamar a Diego Leuco en medio de un juego que plantearon al aire sobre la teoría de que en agosto las parejas que terminaron vuelven a darse una oportunidad.
NO SE GUARDÓ NADA
Sofía Martínez abrió su corazón frente a Diego Leuco: "Siempre me moviliza"
Desde Urbana Play llamaron al conductor a quien lo cruzaron al aire con su exnovia Sofía Martínez quien aprovechó para hacer públicos sus sentimientos.
Es por ese motivo que Andy Kusnetzoff llevó adelante la comuncación con su colega y en un determinado momento la periodista deportiva aprovechó para hacer una especie de catarsis y sorprendió a sus compañeros con lo que dijo en medio del ciclo sobre su exnovio.
Si bien es de público conocimiento que ambos mantienen una buena relación a pesar de la ruptura amorosa, en esta ocasión la comunicadora explicó: "Hay veces que cuando te vienen a hacer notas te preguntan por el otro, entonces vos hablás publicamente de la otra persona y la otra persona después lo puede escuchar y es algo que en realidad en la vida normal no pasa".
"Diego para mí es una persona muy importante, lo es al día de hoy, no es que hablo en pasado en cuanto a eso. Porque no sé, es la persona de la que me enamoré más fuerte. La única en realidad, para ser sincera, entonces termina siendo algo que a mí me, qué sé yo, me moviliza. Siempre me moviliza a pesar de que haya pasado el tiempo", agregó emocionada.
Sofía Martínez no tiene el foco puesto en el amor
Es preciso recordar que hace fines de junio Sofía Martínez dio una nota para La Nación en la que se refirió a su presente amoroso y dejó en claro que tiene el foco puesto en lo laboral.
"La realidad es que ahora mi energía está puesta en el trabajo y en estos desafíos. También en lo social, en la amistad, en la familia", manifestó.
Y sumó: "Creo que estoy más focalizada en mi trabajo y es verdad que quizás en este momento no me lo permito tanto, pero porque no tengo la energía para eso".
"Siento que es momento para vivir esto intensamente y para lo otro, siempre habrá tiempo. Imagino, quiero, espero", explicó.
