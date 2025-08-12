Sofía Martínez abrió su corazón frente a Diego Leuco: "Siempre me moviliza"

"Diego para mí es una persona muy importante, lo es al día de hoy, no es que hablo en pasado en cuanto a eso. Porque no sé, es la persona de la que me enamoré más fuerte. La única en realidad, para ser sincera, entonces termina siendo algo que a mí me, qué sé yo, me moviliza. Siempre me moviliza a pesar de que haya pasado el tiempo", agregó emocionada.

Sofía Martínez no tiene el foco puesto en el amor

Es preciso recordar que hace fines de junio Sofía Martínez dio una nota para La Nación en la que se refirió a su presente amoroso y dejó en claro que tiene el foco puesto en lo laboral.

"La realidad es que ahora mi energía está puesta en el trabajo y en estos desafíos. También en lo social, en la amistad, en la familia", manifestó.

Y sumó: "Creo que estoy más focalizada en mi trabajo y es verdad que quizás en este momento no me lo permito tanto, pero porque no tengo la energía para eso".

"Siento que es momento para vivir esto intensamente y para lo otro, siempre habrá tiempo. Imagino, quiero, espero", explicó.

