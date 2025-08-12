Rodrigo de Loredo se jugó por Karina Milei y ahora lo corre el reloj

Rodrigo de Loredo 4P.jpg Rodrigo de Loredo busca una banca, contrarreloj.

Rodrigo de Loredo, contrarreloj

Con todo ese escenario de dificultad por delante, De Loredo estaría dispuesto a estirar las conversaciones hasta el último minuto. Con fecha de cierre de candidaturas estipulada para el 17 de agosto, el radical intentaría convencer a Karina Milei de otorgarle un lugar importante dentro de la lista del oficialismo, que de plano estaría encabezada por un libertario “puro” todavía a definir.

Para mantener el fuego de la negociación encendido, De Loredo siguió (y seguirá) enviando señales a la jefa política de LLA. Lo hizo a través de Marcos Ferrer, presidente del radicalismo en Córdoba e intendente de Río Tercero.

La mayoría de los votantes radicales se sentirían más representados por Rodrigo en un frente que por una lista propia que no refleja el sentir mayoritario del partido. En mi ciudad, Río Tercero, la gente me dice que no quiere que vayamos solos ni en contra del gobierno actual, por temor a un regreso del peronismo kirchnerista, aseguró Ferrer en una entrevista del lunes (11/8) por la noche con Cadena 3.

En ese orden, el mano derecha de De Loredo destacó la potencia electoral que La Libertad Avanza aún sin grandes candidatos nativos del partido. Un poder que el diputado radical pretende concretar en las urnas ante el vacío del desconocimiento que enfrenta el armado libertario.

“En Córdoba, La Libertad Avanza obtuvo el 75% de los votos, lo que indica que muchos radicales votaron por ellos. Los acuerdos políticos son necesarios para dar respuestas a la gente, combinando pragmatismo e identidad”, aseguró Ferrer.

Juez De Loredo 3P.jpg Rodrigo de Loredo y Luis Juez.

Qué hay sobre la mesa

Según trascendidos periodísticos, la última oferta recibida por De Loredo habría sido un tercer lugar en la lista del oficialismo, lo cual no convenció al dirigente cordobés por el costo que pagaría no estar en los primeros planos. Consigo, De Loredo lleva un gran número de dirigentes radicales que se pondrían a trabajar detrás suyo.

Mientras tanto, en el plano libertario la posibilidad de incorporar al radical respondería sólo al interés de brindarle más volumen a la lista que se proyecta encabezando la elección de octubre en Córdoba. Algo que, con el correr del reloj, podría ganar o perder valor en base a los movimientos de los espacios competidores.

