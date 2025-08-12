La industria nacional en alerta por las importaciones: Preocupa la pérdida de empleos

image Según la entidad, la medida del Gobierno reduce drásticamente la capacidad del Estado para acompañar, fortalecer y proyectar a dos sectores estratégicos para la economía nacional.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristián Fiereder, explicó que la situación se da en un contexto de desigual desempeño: algunas industrias mantienen su nivel, otras trabajan con menor actividad y varias no lograron recuperar el ritmo de producción de 2022 y 2023.

"La sociedad todavía no ha recuperado poder adquisitivo, hay altas tasas y, sobre todo, una competencia desleal con la avalancha de productos importados. Esto termina afectando la producción, la venta y, en última instancia, la empleabilidad".

Depende el sector

A partir de lo comentado por Fiereder, los sectores más favorecidos en la coyuntura actual son aquellos vinculados al petróleo, gas, minería y algunos rubros alimenticios que recuperaron su capacidad productiva. El resto presenta niveles de actividad por debajo de lo deseado, con un uso de la capacidad instalada que no llega al 60%.

"Entre 2020 y 2024 hay una caída en la demanda energética; si consumimos menos energía, es porque tenemos menos actividad, y eso se refleja en la economía y el empleo", indicó.

En ese sentido, el titular de la Unión Industrial reclamó una política industrial clara que permita generar empleo de calidad y recuperar el poder adquisitivo.

