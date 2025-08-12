SANTA FE. La industria de la Provincia atraviesa un escenario crítico y desafiante en la segunda mitad del año. Según advirtieron desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), tras la fuerte caída de 2023, aún no se puede observar una recuperación. A ello se le suma el impacto de las importaciones que golpea de lleno a la producción local.
NÚMEROS EN ROJO
La industria nacional en alerta por las importaciones: Preocupa la pérdida de empleos
La industria de Santa Fe atraviesa un marco complicado. Según advirtieron desde el sector, el impacto de las importaciones golpea a la producción local.
Las importaciones complican a la industria
El 9% de actividad actual parte de una base muy baja, ya que en algunos sectores la caída llegó a ser incluso del 15%, con niveles inferiores a los de 2023. En este contexto, mientras rubros como petróleo, gas y agroindustria muestran cierta estabilidad, otros, como papel, curtiembres y alimentos, no registran crecimiento y apenas igualan los niveles de los primeros meses del año.
Uno de los principales factores de presión es el ingreso de productos importados, especialmente desde China y Brasil, además que autopartes, electrodomésticos y maquinaria agrícola importada llegan al mercado a precios muy difíciles de igualar.
Mirando al más allá, desde FISFE manifestaron su preocupación ante la falta de inversiones de envergadura y el estancamiento en los niveles de pedidos. "La mayoría de las empresas que venían sosteniendo mano de obra ya se están quedando sin aire, sin respuesta financiera, y estamos viendo la reducción de empleo", aseguraron.
Pérdida del empleo
Pese a lo ya mencionado, lo que más enciende las alarmas es que la industria argentina está perdiendo entre 1.300 y 1.500 puestos de trabajo por mes. La reciente disolución de la Secretaría de Industria y de la Secretaría PyME es otro factor que suma incertidumbre. Ante esto, la Fisfe expresó su profunda preocupación por medio de un comunicado en el que consideró que "va a reducir drásticamente la capacidad del Estado para acompañar, fortalecer y proyectar a dos sectores estratégicos para la economía nacional".
Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristián Fiereder, explicó que la situación se da en un contexto de desigual desempeño: algunas industrias mantienen su nivel, otras trabajan con menor actividad y varias no lograron recuperar el ritmo de producción de 2022 y 2023.
Depende el sector
A partir de lo comentado por Fiereder, los sectores más favorecidos en la coyuntura actual son aquellos vinculados al petróleo, gas, minería y algunos rubros alimenticios que recuperaron su capacidad productiva. El resto presenta niveles de actividad por debajo de lo deseado, con un uso de la capacidad instalada que no llega al 60%.
"Entre 2020 y 2024 hay una caída en la demanda energética; si consumimos menos energía, es porque tenemos menos actividad, y eso se refleja en la economía y el empleo", indicó.
En ese sentido, el titular de la Unión Industrial reclamó una política industrial clara que permita generar empleo de calidad y recuperar el poder adquisitivo.
