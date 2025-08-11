Singapur destronó a Silicon Valley: Lo locura asiática por la inteligencia artificial

El despertar del gigante chino que aterra a Silicon Valley

Pekín anunció la jugada más audaz: desde 2025, todos los pibes de primaria y secundaria van a estudiar IA como materia obligatoria. Mientras acá seguimos debatiendo si los celulares entran o no al aula, los chinos están formando la primera generación de nativos en inteligencia artificial de la historia.

Marc Einstein, director de investigación en Counterpoint, no se anduvo con vueltas: "China ya no depende solo de Shanghái o Pekín. Ciudades como Wuhan y Chengdú adoptan IA a velocidad supersónica". Las inversiones chinas en supercomputación son tan brutales que la brecha con Estados Unidos se cerrará el año que viene.

image

Europa, mientras tanto, sigue paralizada por regulaciones que transformaron la innovación en un trámite eterno. Madrid, Londres y Copenhague figuran en el ranking, pero registran la mitad de actividad que Norteamérica. El viejo continente eligió la burocracia sobre la revolución, y ahora paga las consecuencias.

La guerra de las ciudades inteligentes recién empezó, y Asia ya ganó la primera batalla. La pregunta que desvela a Silicon Valley es aterradora: ¿será también la última?

