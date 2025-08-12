Maduro afirma que Moscú sortea las sanciones: "Putin ganó, Rusia ganó"

En ese sentido, en los ultimos años, Nicolás Maduro y Vladímir Putin han firmado distintos pactos bilaterales y alianzas estrategicas, entre los que se encuentran:

Acuerdo de Asociación y Cooperación Estratégica (Moscú, 7 mayo 2025)

Vigencia: 10 año, prorrogable automáticamente.

Ámbitos clave: energía (petróleo, gas, minería), infraestructura financiera independiente, ampliación del tráfico aéreo, salud, tecnologías, espacio (estación GLONASS), y cooperación técnicomilitar. También incluye alineamiento en foros como la OPEP+ y respuesta compartida contra sanciones unilaterales.

17 acuerdos firmados en noviembre de 2024

Productos de la XVIII reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN).

Temáticas: cooperación militar (inteligencia, contrainteligencia), energía, tecnología, educación, comercio, finanzas, turismo. Incluye memorandos específicos entre PDVSA y Rosneft. Vigencia proyectada hasta 2030.

Ampliación de cooperación por videoconferencia (marzo 2025)

Acuerdo anunciando cooperación en el sector energético, sin detalles específicos divulgados.

Exportación de vacunas Sputnik V (finales 2020)

En diciembre de 2020, se acordó con Rusia el envío de millones de dosis de Sputnik V, aunque la entrega se demoró.

Financiamiento y deuda con Rusia

Rusia ha actuado como proveedor clave de préstamos y líneas de crédito (aprox. USD17,000 millones desde 2006), incluyendo deudas renegociadas entre 2017 y 2026. También hubo participación rusa en acciones de Citgo como garantía de préstamos.

Fábrica de municiones Kaláshnikov en Maracay (julio 2025)

Planta construida por la agencia rusa Rosoboronexport, con capacidad anual de hasta 70 millones de cartuchos para fusiles AK-103. Forma parte de un acuerdo de cooperación estratégica en defensa.

Maduro contra Trump y la Unión Europea en solidaridad con Lula y Putin

El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, además de vanagloriar este lunes a Rusia y a Vladímir Putin porque eludió las sanciones, asegura que la humanidad se encuentra "en un momento muy complejo", ya que, a 80 años de la fundación de la ONU y de la victoria contra el fascismo y el nazismo, "han resurgido corrientes neonazis y pronazis que desconocen y buscan destruir completamente el derecho internacional".

"Ya no hay reglas de juego en el comercio ni en la economía mundial [...], quieren imponer una hegemonía forzada y violenta para que las economías se sometan a EE.UU.", denuncia, añadiendo que esa es la razón por la que tanto Bruselas como la Casa Blanca intentan golpear a las grandes economías de los países BRICS, tal como a Brasil, India y China —a las que Trump le impuso los aranceles más altos a sus productos—, las cuales cuentan con un potencial de crecimiento muy prometedor y "que son un poder, hoy por hoy".

