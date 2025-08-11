Milei recibió una distinción de manos de un economista sancionado en Brasil por desviar fondos

"Su modus operandi consistió, primero, en desviar fondos de Corecon-SP, sujeto al control del Tribunal de Cuentas de la Unión, a la OEB, una asociación civil sin fines de lucro no sujeta a dicho control. Posteriormente, empleó estrategias para apropiarse de los fondos, incluyendo la coacción o incitación a empleados de ambas instituciones, el apoyo de sus empresas y de terceros, facturas fraudulentas, retiros de tarjetas de la OEB y otras irregularidades, como el nepotismo, el uso de activos y mano de obra de las entidades para beneficio propio, entre otras", agrega.

TCU_DEN_00750520167_70060 Sentencia del TCU brasileño contra el presidente de la OEB.

Enríquez García estuvo este lunes en la Casa Rosada para entregarle el diploma a Milei, como lo estuvo en marzo pasado para comunicarle que iba a recibir la distinción.

Entonces, Urgente24 consignó:

"La sanción, impuesta por el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU), reveló que Enríquez García usó su cargo en el Consejo Económico Regional de São Paulo (Corecon) para financiar eventos privados, coaccionar empleados y transferir recursos a cuentas no oficiales de la OEB. Pese a esto, el líder libertario recibió el galardón en su despacho de manos del economista sancionado, en un acto acompañado por la ministra Sandra Pettovello.

El premio, cuestionado incluso en Brasil, llega en medio del escándalo por el caso $LIBRA, donde Milei es señalado por promover una criptomoneda vinculada a un presunto fraude masivo. El Consejo Federal de Economía de Brasil (Cofecon) desautorizó la distinción, subrayando que la OEB "no tiene atribuciones para representar a la profesión" y recordando que Enríquez García tiene "su registro profesional suspendido" en Argentina por un proceso ético-disciplinario".

milei-oeb Manuel Enríquez García sostiene el diploma de la OEB junto al presidente Milei. Casa Rosada

La Casa Rosada informó sobre la entrega de la distinción al Presidente y publicó imágenes, pero no mencionó a Enríquez García u otros participantes en ninguna parte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1954940876045930903&partner=&hide_thread=false ENTRE FANTASMAS NO SE PISAN LA SÁBANA



Nuevamente @JMilei recibe al economista inhabilitado por estafas en Brasil. Todo sea por poder posar Diploma en mano.

Quizá pudieron dialogar sobre la crypto estafa $Libra y cruzar ideas. https://t.co/C7GZT2P5XK — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) August 11, 2025

Más contenido de Urgente24

Malditas encuestas: Se le complica a Javier Milei el año electoral

Kicillof sospecha: Intentos de hackeo, video 'fake', incidentes en canchas

Desinflar la economía esta saliendo muy caro (para todos)

Caso Ian Moche: Milei invoca "libertad de expresión", pero denuncia a periodistas