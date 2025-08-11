Javier Milei recibió este lunes la distinción "Economista del Año 2025" por parte de la Ordem Dos Economistas Do Brasil (OEB), una entidad civil con base en San Pablo que tiene como objetivo "difundir el conocimiento económico en la región".
INSÓLITO ARGUMENTO
Milei recibió una distinción de manos de un economista sancionado en Brasil por desviar fondos
El Presidente fue distinguido como 'Economista del Año' por parte de una organización a cuyo presidente le suspendieron la licencia por haber desviado fondos.
El Presidente recibió el diploma en Casa Rosada. El mismo le adjudica que "unificó áreas escenciales como la educación, el trabajo, la salud y la asistencia social bajo una misma visión humanista y eficiente, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas".
Bastante insólito resulta el argumento si se tiene en cuenta que Milei acaba de vetar aumentos en los haberes a jubilados y a la asistencia en materia de discapacidad bajo el criterio de no menoscabar el superávit fiscal. Se trata de 2 áreas de mucha sensibilidad en términos de fragilidad social.
Pero el dato sobresaliente de la distinción es el perfil del presidente de la OEB, Manuel Enríquez García, quién fue inhabilitado en 2019 y por 5 año por parte del Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) para ejercer cargos públicos por desvío de fondos en Brasil.
De acuerdo a la denuncia que consta en la sentencia, Enríquez García "utilizó su posición de liderazgo para cometer irregularidades y delitos en beneficio propio".
"Su modus operandi consistió, primero, en desviar fondos de Corecon-SP, sujeto al control del Tribunal de Cuentas de la Unión, a la OEB, una asociación civil sin fines de lucro no sujeta a dicho control. Posteriormente, empleó estrategias para apropiarse de los fondos, incluyendo la coacción o incitación a empleados de ambas instituciones, el apoyo de sus empresas y de terceros, facturas fraudulentas, retiros de tarjetas de la OEB y otras irregularidades, como el nepotismo, el uso de activos y mano de obra de las entidades para beneficio propio, entre otras", agrega.
Enríquez García estuvo este lunes en la Casa Rosada para entregarle el diploma a Milei, como lo estuvo en marzo pasado para comunicarle que iba a recibir la distinción.
Entonces, Urgente24 consignó:
"La sanción, impuesta por el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU), reveló que Enríquez García usó su cargo en el Consejo Económico Regional de São Paulo (Corecon) para financiar eventos privados, coaccionar empleados y transferir recursos a cuentas no oficiales de la OEB. Pese a esto, el líder libertario recibió el galardón en su despacho de manos del economista sancionado, en un acto acompañado por la ministra Sandra Pettovello.
El premio, cuestionado incluso en Brasil, llega en medio del escándalo por el caso $LIBRA, donde Milei es señalado por promover una criptomoneda vinculada a un presunto fraude masivo. El Consejo Federal de Economía de Brasil (Cofecon) desautorizó la distinción, subrayando que la OEB "no tiene atribuciones para representar a la profesión" y recordando que Enríquez García tiene "su registro profesional suspendido" en Argentina por un proceso ético-disciplinario".
La Casa Rosada informó sobre la entrega de la distinción al Presidente y publicó imágenes, pero no mencionó a Enríquez García u otros participantes en ninguna parte.
