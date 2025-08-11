Instituto-Platense: Increíble lo del VAR, cobró un gol que no era y anuló uno que valía

image La imagen del VAR que nunca mostraron muestra claramente al jugador del Calamar habilitado con lo justo.

La verdad que ver la utilización del VAR de tal manera genera indignación, ya que uno no puede pensar en que hay algo raro en el arbitraje, sino que hay falta de capacitación por parte de los árbitros para la utilización de la tecnología, ya que no puede ser que la TV vio la mano en el primer gol y los árbitros no. Quizás deberían contratar directores de TV para manejarlo.

