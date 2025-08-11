Instituto-Platense: Increíble lo del VAR, cobró un gol que no era y anuló uno que valía

Instituto y Platense igualaron en 1 gol el domingo por la tarde en el barrio de Alta Córdoba, en La Docta. El partido estuvo marcado por el dominio del conjunto local y por la mala utilización del VAR (Merlos estaba a cargo), que si era bien usado ganaba Platense, o al menos las decisiones lo perjudicaron.
El VAR (Merlos), protagonista negativo en Instituto-Platense
Si bien el partido estuvo lleno de polémicas vamos a nombrar las más graves, las que podrían haber cambiado el rumbo del partido. Un penal no cobrado (o al menos revisado) y un gol mal anulado a Platense, y un gol convalidado al Calamar que no era, vieron la jugada erróneamente y por eso dieron el gol.
En el segundo tiempo, cuando Instituto ya ganaba 1 a 0, tras un córner, el defensor central de Instituto, Fernando Alarcón, quiso rechazar levantando demasiado la pierna, pero el delantero del “Calamar” Ronaldo Martínez puso la cabeza, le gano y recibió el impacto del botín derecho en la cara. El árbitro principal, Gareano, no la vio y del VAR ni siquiera la revisaron. Primera falla, era penal para Platense.
Sobre el final del partido Platense convierte el gol, pero anulan por fuera de juego, algo que no era, entonces fueron al VAR, revisaron y convalidaron el gol, pero omitieron que el autor de la asistencia de Platense, Ignacio Schor, bajó la pelota con la mano y no la revisaron, debían anular el gol. Segundo fallo.
Inmediatamente después del empate, y ya con el tiempo adicionado casi cumplido, llegó el segundo gol de Platense, el juez de línea volvió a levantar la bandera y lo anularon. Revisaron rápidamente en el VAR (no trazaron líneas, no mostraron la imagen con el jugador habilitado ni nada), el árbitro dio como anulado el gol y terminó el partido. El autor del gol Ronaldo Martínez, parte claramente habilitado, hicieron error por error y listo, cada uno a su casa.
La verdad que ver la utilización del VAR de tal manera genera indignación, ya que uno no puede pensar en que hay algo raro en el arbitraje, sino que hay falta de capacitación por parte de los árbitros para la utilización de la tecnología, ya que no puede ser que la TV vio la mano en el primer gol y los árbitros no. Quizás deberían contratar directores de TV para manejarlo.
