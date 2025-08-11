El CyberMonday 2025 ya tiene fecha confirmada y promete ser uno de los eventos de compras online más importantes del año en nuestro país. Según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se va a llevar a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre, con miles de productos y servicios en promoción.
CyberMonday 2025 en Argentina: Fechas confirmadas y ofertas arrasadoras
El CyberMonday nació en 2005 en Estados Unidos como una estrategia para incentivar el comercio electrónico tras el Black Friday.
A pesar de que algunos portales mencionan que será del 4 al 6 de noviembre, la información oficial indica que la acción comenzará el lunes 3 y finalizará el miércoles 5. Esta aclaración es clave para aprovechar las ofertas desde el primer minuto y no quedarse sin los artículos más buscados.
¿Qué es el CyberMonday y por qué es tan esperado?
El CyberMonday nació en 2005 en Estados Unidos como una estrategia para incentivar el comercio electrónico tras el Black Friday. En Argentina, la CACE lo implementó en 2012 y desde entonces se convirtió en un evento central para consumidores y empresas.
Durante tres días, las marcas ofrecen descuentos de hasta el 50%, planes de financiación en cuotas sin interés, envíos gratis y beneficios extra. Los rubros más populares son tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado, viajes y artículos para el hogar.
En la última edición, el sitio oficial recibió más de 3,5 millones de visitantes y las ventas superaron los $86 mil millones, un récord que marca la relevancia de la fecha.
¿Dónde comprar en el CyberMonday 2025?
La manera más segura de participar es ingresar a www.cybermonday.com.ar](https://www.cybermonday.com.ar, el portal oficial donde se listan todas las marcas adheridas y sus promociones.
El sitio permite filtrar por categorías, porcentaje de descuento y tipo de producto, además de contar con la sección MegaOfertas, que destaca las mejores oportunidades de cada jornada.
Consejos para aprovechar al máximo el CyberMonday 2025
Si querés que tus compras sean realmente convenientes, los especialistas recomiendan:
- Planificar con anticipación: Anotá lo que necesitás y fijá un presupuesto.
- Comparar precios: Usá comparadores online para detectar descuentos reales.
- Activar alertas: Muchas tiendas avisan cuando un producto baja de precio.
- Comprar temprano: Los artículos más buscados se agotan en horas.
- Revisar políticas de cambios y devoluciones: Evitá sorpresas después.
Cyber Monday 2025: Cuáles son las marcas que pueden participar este año
El CyberMonday 2025 no solo es beneficioso para los compradores. Para las empresas es una oportunidad para liquidar stock, aumentar ventas y captar nuevos clientes.
Si bien nada garantiza que este año las marcas a continuación participen del gran evento, se espera su presencia para aprovechar los descuentos que solían ofrecer en ocasiones anteriores.
Tecnología y electrodomésticos
- Frávega
- Musimundo
- Garbarino
- Megatone
- Compumundo
- MercadoLibre
- HP Store Argentina
- Samsung Store
- Philips
- Sony Argentina
- Motorola Argentina
- Xiaomi Store Argentina
Indumentaria y calzado
- Adidas
- Nike
- Puma
- Topper
- Under Armour
- Levi’s
- 47 Street
- Rapsodia
- Muaa
- Prüne
- Grimoldi
- Hush Puppies
- Paruolo
Hogar y decoración
- Easy
- Sodimac
- Cetrogar
- Colchones Cannon
- Somier Center
- Río Shop Deco
Supermercados y consumo masivo
- Coto Digital
- Carrefour Argentina
- Jumbo
- Disco
- Vea
Viajes y turismo
- Despegar
- Almundo
- Avantrip
- Booking.com (promociones internacionales)
- Assist Card
- Universal Assistance
Belleza y perfumería
- Falabella Beauty
- Rouge Perfumerías
- La Parfumerie
- Dufour Perfumerías
- Avon
- Natura
La penetración del comercio electrónico crece año a año y se espera que las compras desde celulares superen el 70% del total. Las marcas, por su parte, trabajan en mejorar la experiencia de compra móvil y ofrecer medios de pago más simples y seguros.
