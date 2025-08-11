CyberMonday 2025 en Argentina: Fechas confirmadas y ofertas arrasadoras

¿Dónde comprar en el CyberMonday 2025?

La manera más segura de participar es ingresar a www.cybermonday.com.ar](https://www.cybermonday.com.ar, el portal oficial donde se listan todas las marcas adheridas y sus promociones.

El sitio permite filtrar por categorías, porcentaje de descuento y tipo de producto, además de contar con la sección MegaOfertas, que destaca las mejores oportunidades de cada jornada.

Consejos para aprovechar al máximo el CyberMonday 2025

Si querés que tus compras sean realmente convenientes, los especialistas recomiendan:

Planificar con anticipación: Anotá lo que necesitás y fijá un presupuesto.

Comparar precios: Usá comparadores online para detectar descuentos reales.

Activar alertas: Muchas tiendas avisan cuando un producto baja de precio.

Comprar temprano: Los artículos más buscados se agotan en horas.

Revisar políticas de cambios y devoluciones: Evitá sorpresas después.

Cyber Monday 2025: Cuáles son las marcas que pueden participar este año

El CyberMonday 2025 no solo es beneficioso para los compradores. Para las empresas es una oportunidad para liquidar stock, aumentar ventas y captar nuevos clientes.

Si bien nada garantiza que este año las marcas a continuación participen del gran evento, se espera su presencia para aprovechar los descuentos que solían ofrecer en ocasiones anteriores.

Tecnología y electrodomésticos

Frávega

Musimundo

Garbarino

Megatone

Compumundo

MercadoLibre

HP Store Argentina

Samsung Store

Philips

Sony Argentina

Motorola Argentina

Xiaomi Store Argentina

Indumentaria y calzado

Adidas

Nike

Puma

Topper

Under Armour

Levi’s

47 Street

Rapsodia

Muaa

Prüne

Grimoldi

Hush Puppies

Paruolo

Hogar y decoración

Easy

Sodimac

Cetrogar

Colchones Cannon

Somier Center

Río Shop Deco

Supermercados y consumo masivo

Coto Digital

Carrefour Argentina

Jumbo

Disco

Vea

Viajes y turismo

Despegar

Almundo

Avantrip

Booking.com (promociones internacionales)

Assist Card

Universal Assistance

Belleza y perfumería

Falabella Beauty

Rouge Perfumerías

La Parfumerie

Dufour Perfumerías

Avon

Natura

La penetración del comercio electrónico crece año a año y se espera que las compras desde celulares superen el 70% del total. Las marcas, por su parte, trabajan en mejorar la experiencia de compra móvil y ofrecer medios de pago más simples y seguros.

