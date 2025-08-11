ROSARIO. La ciudad atraviesa horas críticas luego del homicidio de María Florencia González, la mujer de 37 años que fue asesinada el sábado por la noche en la zona norte. La vecinal de Empalme Graneros graficó, por medio de las redes sociales, un dolor difícil de ocultar. La guerra por el narcotráfico continúa latente, pero llevándose a víctimas inocentes.
MATAR POR MATAR
Guerra latente por el narcotráfico en Rosario: Confirmado, nadie está a salvo
Rosario atraviesa horas críticas luego del homicidio de María Florencia González, una joven de 37 años víctima (inocente) del narcotráfico. Nada cambió.
Violencia por el narcotráfico
Florencia fue asesinada con una pistola calibre 40 (mismo calibre utilizado un día antes para atacar a tiros un búnker) mientras su hijo adolescente resultó herido. El violento episodio se registró pasadas las 22 en inmediaciones de Cavour y Ottone, donde dos hombres en moto habrían abierto fuego.
Según fuentes policiales, efectivos de la comisaría 20ª llegaron al lugar tras un llamado y encontraron a la mujer con una herida de arma de fuego y al joven de 16 años con un disparo en el costado derecho de la cadera. Sobre ese marco, personal del SIES constató el fallecimiento de la mujer en el lugar, mientras que el chico fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado.
La investigación está a cargo del fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación. Hasta el momento no hay detenidos, y los peritos recolectaron testimonios y material balístico en la escena.
A partir de las primeras hipótesis, madre e hijo habrían sido atacados por error cerca de un inmueble señalado como punto de venta de drogas. El viernes a la noche, ese mismo búnker había sido baleado y en la ocasión la Policía secuestró varias vainas servidas.
Al respecto, este lunes Saldutti dialogó con los medios de comunicación locales y aseguró que "Florencia era inocente". Sin embargo, no logró confirmar lo que se sospecha desde un primer momento: "Puede ser que el objetivo haya sido puesto de venta de droga".
A su turno, el fiscal, Franco Carbone, hizo lo propio y explicó que en marzo habían recibido llamados que sindicaban al búnker de Cavour al 2500, pero que en las tareas encomendadas a la Policía en "marzo, abril y hasta el 7 de mayo no vieron movimientos compatibles con el funcionamiento" de un kiosco de droga.
El hecho se suma a una seguidilla de ataques armados registrados en Rosario en los últimos días, que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a la Justicia provincial. La zona de Empalme Graneros sigue siendo una de las más golpeadas por la violencia vinculada a disputas narco.
Dolor y luto
"El dolor nos atraviesa de manera desgarradora. Acompañamos a toda su familia en tan inmenso dolor. Abrazamos a sus hijos, a sus padres, amigos y vecinos. No hay consuelo. Le arrebataron una vida maravillosa. Hoy es un día de enojo y profunda tristeza", expresaron desde la vecinal de Empalme Graneros.
Florencia era una reconocida peluquera del barrio, madre laburante de dos hijos menores de edad quien fue descripta por sus vecinos como una persona muy apreciada en la comunidad. "No estaba metida en nada raro, era querida por todos", aseguraron.
Osvaldo, un histórico referente barrial con más de cuatro décadas en la vecinal, describió el clima que se vive:
