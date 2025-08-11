Guerra latente por el narcotráfico en Rosario: Confirmado, nadie está a salvo

Al respecto, este lunes Saldutti dialogó con los medios de comunicación locales y aseguró que "Florencia era inocente". Sin embargo, no logró confirmar lo que se sospecha desde un primer momento: "Puede ser que el objetivo haya sido puesto de venta de droga".

A su turno, el fiscal, Franco Carbone, hizo lo propio y explicó que en marzo habían recibido llamados que sindicaban al búnker de Cavour al 2500, pero que en las tareas encomendadas a la Policía en "marzo, abril y hasta el 7 de mayo no vieron movimientos compatibles con el funcionamiento" de un kiosco de droga.

El hecho se suma a una seguidilla de ataques armados registrados en Rosario en los últimos días, que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a la Justicia provincial. La zona de Empalme Graneros sigue siendo una de las más golpeadas por la violencia vinculada a disputas narco.

Dolor y luto

"El dolor nos atraviesa de manera desgarradora. Acompañamos a toda su familia en tan inmenso dolor. Abrazamos a sus hijos, a sus padres, amigos y vecinos. No hay consuelo. Le arrebataron una vida maravillosa. Hoy es un día de enojo y profunda tristeza", expresaron desde la vecinal de Empalme Graneros.

Florencia era una reconocida peluquera del barrio, madre laburante de dos hijos menores de edad quien fue descripta por sus vecinos como una persona muy apreciada en la comunidad. "No estaba metida en nada raro, era querida por todos", aseguraron.

Osvaldo, un histórico referente barrial con más de cuatro décadas en la vecinal, describió el clima que se vive:

"Hay consternación y miedo. Cuando matan a alguien que no tenía nada que ver, la gente piensa que le puede pasar a cualquiera". "Hay consternación y miedo. Cuando matan a alguien que no tenía nada que ver, la gente piensa que le puede pasar a cualquiera".

