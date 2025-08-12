Gianluigi Donnarumma dio el portazo en PSG, cargó contra Luis Enrique: ¿al City?

Donnarumma: "Estoy decepcionado y amargado"

La bomba se detonó, justamente, en el marco de este encuentro. En la lista de convocados que dio el entrenador, no estaba Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique dejó en claro lo que opina de él. Y parece no haber vuelta atrás.

"Desde mi primer día aquí, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien decidió que ya no podía formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y amargado", posteó el arquero italiano a modo de despedida.

"Espero tener la oportunidad de mirar a los ojos a la afición del Parque de los Príncipes por última vez y despedirme como es debido", agregó. "Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí y que nunca los olvidaré. Siempre guardaré el recuerdo de las emociones vividas durante esas noches mágicas, y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa", dijo.

Y cerró: "Gracias por cada batalla, cada sonrisa y todos los momentos compartidos. Siempre serán mis hermanos. Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un gran honor. Gracias, París".

El representante de Gianluigi Donnarumma deslizó posibles acciones legales

El representante de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, fue quien sacó los tapones de punta: "Estamos impactados por el PSG. El club no nos respeta en absoluto después de cuatro años juntos", expresó. “Consideraremos la situación también con nuestro equipo legal", agregó.

Marquinhos, capitán del PSG, solo se limitó declarar: "Estoy muy orgulloso de lo que hicimos con Gigio, de lo que logró. Le agradecemos de todo corazón. Si se queda, le abriremos los brazos porque lo que hizo la temporada pasada fue increíble. Es gracias a él. Si tiene que irse, le agradecemos de todo corazón. Fue un gran líder durante todos sus años. Puedo darte muchos nombres de jugadores que se han ido y me dolió. Ver marcharse a Donnarumma me dolería. Han llegado otros jugadores. Así es la vida del club, así vivimos".

El futuro de Gigio... ¿en el Manchester City de Pep Guardiola?

Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional, reveló que el Manchester City preguntó condiciones por el arquero italiano.

El equipo de Pep Guardiola baraja posibilidades en caso de que Ederson, actual portero titular de los Citiziens, se marche de la institución.

