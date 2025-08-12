Son días turbulentos en el PSG. Es que ocurrió un llamativo cortocircuito entre Gianluigi Donnarumma y el club, más precisamente con Luis Enrique, que detonó en la salida del arquero italiano. En un comunicado, el futbolista se despidió de los hinchas.
BOMBA
Gianluigi Donnarumma dio el portazo en PSG, cargó contra Luis Enrique: ¿al City?
Inesperadamente, Gianluigi Donnarumma se marcha del PSG luego de una gran temporada. Luis Enrique asumió toda la responsabilidad.
La partida de Gianluigi Donnarumma es totalmente inesperada. Se marcha del PSG en el mejor momento de la historia de la institución, a la que llegó en 2021 y con la que, recién en 2025, pudo alcanzar el gran objetivo: ganar la UEFA Champions League. No solo eso, sino que Gianluigi Donnarumma también alcanzó un gran nivel individual, siendo una pieza clave e indiscutida del equipo.
Sin embargo, parece que tras la consagración de la temporada pasada, en donde no solo alzaron la Champions sino también la Ligue 1 y la Copa de Francia, el entrenador tenía otros planes para con el arquero. Competitivo, racional, profesional, Luis Enrique antepuso la ambición ganadora de seguir construyendo un equipo cada vez más completo y para ello creyó que Gianluigi Donnarumma no era el arquero indicado.
Aunque en su carta de despedida el portero italiano no dio detalles sobre el por qué de su salida, sí se mostró muy ofendido y lanzó: "Alguien decidió que ya no podía formar parte del grupo". Efectivamente, ese alguien es Luis Enrique. No son conjeturas, él mismo lo ha dicho.
El argumento de Luis Enrique para desafectar a Gianluigi Donnarumma
"Fichamos a los arqueros Lucas Chevalier y Renato Marin. Siempre son decisiones difíciles, lo sé. Solo puedo decir cosas buenas de Gigio Donnarumma: es uno de los mejores jugadores en su posición, sin duda, y es aún mejor como persona, pero buscábamos un portero diferente. Y repito, siempre es difícil tomar una decisión así", dijo el DT español, estoico, en la conferencia de prensa previa al partido por la Supercopa UEFA que el PSG jugará ante Tottenham este miércoles.
Donnarumma: "Estoy decepcionado y amargado"
La bomba se detonó, justamente, en el marco de este encuentro. En la lista de convocados que dio el entrenador, no estaba Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique dejó en claro lo que opina de él. Y parece no haber vuelta atrás.
"Desde mi primer día aquí, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien decidió que ya no podía formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y amargado", posteó el arquero italiano a modo de despedida.
"Espero tener la oportunidad de mirar a los ojos a la afición del Parque de los Príncipes por última vez y despedirme como es debido", agregó. "Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí y que nunca los olvidaré. Siempre guardaré el recuerdo de las emociones vividas durante esas noches mágicas, y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa", dijo.
Y cerró: "Gracias por cada batalla, cada sonrisa y todos los momentos compartidos. Siempre serán mis hermanos. Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un gran honor. Gracias, París".
El representante de Gianluigi Donnarumma deslizó posibles acciones legales
El representante de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, fue quien sacó los tapones de punta: "Estamos impactados por el PSG. El club no nos respeta en absoluto después de cuatro años juntos", expresó. “Consideraremos la situación también con nuestro equipo legal", agregó.
Marquinhos, capitán del PSG, solo se limitó declarar: "Estoy muy orgulloso de lo que hicimos con Gigio, de lo que logró. Le agradecemos de todo corazón. Si se queda, le abriremos los brazos porque lo que hizo la temporada pasada fue increíble. Es gracias a él. Si tiene que irse, le agradecemos de todo corazón. Fue un gran líder durante todos sus años. Puedo darte muchos nombres de jugadores que se han ido y me dolió. Ver marcharse a Donnarumma me dolería. Han llegado otros jugadores. Así es la vida del club, así vivimos".
El futuro de Gigio... ¿en el Manchester City de Pep Guardiola?
Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional, reveló que el Manchester City preguntó condiciones por el arquero italiano.
El equipo de Pep Guardiola baraja posibilidades en caso de que Ederson, actual portero titular de los Citiziens, se marche de la institución.