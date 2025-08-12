No se puede creer lo que le dijo Alejandro Garnacho al Manchester United

"Es fácil decirlo ahora. ¿Quién desaprovechó una gran oportunidad en la primera parte de la semifinal? Garnacho. El fútbol es así".

image Alejandro Garnacho no va más en la planificación de Ruben Amorim.

Alejandro Garnacho, casi casi al Chelsea

El director técnico del Chelsea, Enzo Maresca, desea reforzar la delantera ante la posible salida de Nicolas Jackson y las ya confrimadas idas de Noni Madueke y de Jadon Sancho, quien regresó al Manchester United luego de su préstamo en el club de Londres.

De acuerdo a lo informado por el medio Transfer News Live, los Red Devils están dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho por cifras cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Cabe destacar que, anteriormente, los Reds exigían 50 millones de libras esterlinas, pero bajaron sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del atacante.

El español nacionalizado argentino disputó un total de 144 partidos oficiales en el United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón de la Carabao Cup 2022/23 y de la FA Cup 2023/24.

La frase de Alejandro Garnacho a la dirigencia del Manchester United

Según trascendió en medios y en webs deportivas, el extremo izquierdo se habría plantado ante la comitiva del Manchester United y habría deslizado una frase sin atenuantes:

Me venden o no juego más Me venden o no juego más

El Bichito no es considerado por el director técnico Ruben Amorim y por ello busca una salida rápida. El portugués no lo convocó para la pretemporada en Estados Unidos, luego de que el argentino le recriminara su poca participación en la final de la Europa League.

