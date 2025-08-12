Días atrás, Golazo24 contaba que Alejandro Garnacho tiene todo arreglado para continuar su carrera en el Chelsea Football Club. Su ciclo en el Manchester United está terminado desde que se pudrió todo con el entrenador Ruben Amorim en la final de la UEFA Europa League.
No se puede creer lo que le dijo Alejandro Garnacho al Manchester United
El delantero del Manchester United, Alejandro Garnacho, se plantó ante la Junta Directiva de los Red Devils y dejó una frase que nadie puede creer.
En la definición del segundo trofeo más importante del Viejo Continente, Garnacho ingresó en el minuto 71 en lugar de Mason Mount, con el partido 0-1 desde el 42' por el gol de Brennan Johnson, que anotó el único y decisorio tanto de la noche.
Post-derrota, el Bichito cruzó al director técnico:
Amorim, lejos de quedarse callado, le respondió al jugador en la conferencia de prensa posterior a la final de la Europa League que el United perdió ante Tottenham:
"Es fácil decirlo ahora. ¿Quién desaprovechó una gran oportunidad en la primera parte de la semifinal? Garnacho. El fútbol es así".
Alejandro Garnacho, casi casi al Chelsea
El director técnico del Chelsea, Enzo Maresca, desea reforzar la delantera ante la posible salida de Nicolas Jackson y las ya confrimadas idas de Noni Madueke y de Jadon Sancho, quien regresó al Manchester United luego de su préstamo en el club de Londres.
De acuerdo a lo informado por el medio Transfer News Live, los Red Devils están dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho por cifras cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.
Cabe destacar que, anteriormente, los Reds exigían 50 millones de libras esterlinas, pero bajaron sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del atacante.
El español nacionalizado argentino disputó un total de 144 partidos oficiales en el United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón de la Carabao Cup 2022/23 y de la FA Cup 2023/24.
La frase de Alejandro Garnacho a la dirigencia del Manchester United
Según trascendió en medios y en webs deportivas, el extremo izquierdo se habría plantado ante la comitiva del Manchester United y habría deslizado una frase sin atenuantes:
El Bichito no es considerado por el director técnico Ruben Amorim y por ello busca una salida rápida. El portugués no lo convocó para la pretemporada en Estados Unidos, luego de que el argentino le recriminara su poca participación en la final de la Europa League.
