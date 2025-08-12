urgente24
Peñarol vs. Racing, por Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Peñarol recibe a Racing en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Horario, formaciones y televisación del encuentro.

12 de agosto de 2025 - 09:05
Peñarol Racing

Este martes 12 de agosto, Peñarol recibe a Racing en el Estadio Campeón del Siglo por el primer chico de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Duelo con mucho condimento entre uruguayos y argentinos. Vivi la previa en Golazo24.

El Manya llega dulce al partido de ida ante La Academia. El conjunto que dirige Diego Aguirre no pierde desde el 19/6, cuando cayó 2-3 ante Liverpool.

El Carbonero goleó a Nacional 3-0 en el clásico el pasado sábado 9 de agosto, por lo que llega en recontra alza al trascendental juego de esta noche.

image
Peñarol llega entonadísimo ante Racing por Copa Libertadores.

Por su parte, Racing, alcanzó esta instancia tras ser el líder del Grupo E: sabe que, hasta unas hipotéticas semifinales inclusive, definirá siempre en condición de local debido a que fue el mejor primero en su lado del cuadro.

En su último partido, La Academia empató 1-1 ante Boca por el Torneo Clausura, certamen que no lo comenzó de la mejor manera ya que solo consiguió un triunfo en sus primeras cuatro presentaciones.

image
Marcos Rojo podrá jugar la Copa Libertadores pero no el Torneo Clausura con Racing por una enorme desatención de la dirigencia de Diego Milito. (Foto: Prensa Racing).

A qué hora juegan Peñarol vs. Racing

El partido se disputará este martes 12 de agosto de 2025 a las 21:30hs en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo Peñarol vs Racing Club?

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports, y también se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

La posible formación de Peñarol frente a Racing

Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.

La probable formación de Racing ante Peñarol

Gabriel Arias: Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

image
Alan Velasco ante la férrea marca de Facundo Mura, que hoy será titular en Peñarol-Racing.

