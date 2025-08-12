Peñarol vs. Racing, por Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

image Marcos Rojo podrá jugar la Copa Libertadores pero no el Torneo Clausura con Racing por una enorme desatención de la dirigencia de Diego Milito. (Foto: Prensa Racing).

A qué hora juegan Peñarol vs. Racing

El partido se disputará este martes 12 de agosto de 2025 a las 21:30hs en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo Peñarol vs Racing Club?

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports, y también se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

La posible formación de Peñarol frente a Racing

Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.

La probable formación de Racing ante Peñarol

Gabriel Arias: Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

image Alan Velasco ante la férrea marca de Facundo Mura, que hoy será titular en Peñarol-Racing.

Más contenido de Golazo24

Semana de Copa Libertadores y Sudamericana: el fixture de los equipos argentinos

Furia en España: RFEF busca llevar Barcelona-Villarreal a USA y llueven críticas

Otra vez polémica en River con Franco Mastantuono: Qué dijo Juan Cortese