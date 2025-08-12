Este martes 12 de agosto, Peñarol recibe a Racing en el Estadio Campeón del Siglo por el primer chico de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Duelo con mucho condimento entre uruguayos y argentinos. Vivi la previa en Golazo24.
8VOS. DE FINAL
Peñarol vs. Racing, por Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
Peñarol recibe a Racing en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Horario, formaciones y televisación del encuentro.
El Manya llega dulce al partido de ida ante La Academia. El conjunto que dirige Diego Aguirre no pierde desde el 19/6, cuando cayó 2-3 ante Liverpool.
El Carbonero goleó a Nacional 3-0 en el clásico el pasado sábado 9 de agosto, por lo que llega en recontra alza al trascendental juego de esta noche.
Por su parte, Racing, alcanzó esta instancia tras ser el líder del Grupo E: sabe que, hasta unas hipotéticas semifinales inclusive, definirá siempre en condición de local debido a que fue el mejor primero en su lado del cuadro.
En su último partido, La Academia empató 1-1 ante Boca por el Torneo Clausura, certamen que no lo comenzó de la mejor manera ya que solo consiguió un triunfo en sus primeras cuatro presentaciones.
A qué hora juegan Peñarol vs. Racing
El partido se disputará este martes 12 de agosto de 2025 a las 21:30hs en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.
¿Por dónde ver en vivo Peñarol vs Racing Club?
El partido será transmitido por la señal de Fox Sports, y también se podrá ver a través de la plataforma Disney+.
La posible formación de Peñarol frente a Racing
Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.
La probable formación de Racing ante Peñarol
Gabriel Arias: Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.
