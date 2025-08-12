En Boca Juniors no pueden creer lo que dijeron en ESPN sobre Miguel Ángel Russo

Marco Pellegrino

Leandro Paredes

Alan Velasco

Edinson Cavani

Miguel Merentiel



Cuando esto comenzó a circular por las redes, se generó polémica, no solo por los futbolistas mencionados, sino también por los que quedaron fuera.

Edinson Cavani viene siendo mirado de reojo por los hinchas de Boca desde hace tiempo, y su inclusión en el listado llamó la atención, al igual que la de Miguel Merentiel.

Un jugador que hizo méritos y tuvo varios minutos luego de mucho tiempo, fue Brian Aguirre, que dentro de lo que venían siendo los extremos en el Xeneize, tuvo un buen rendimiento.

Continuidad de Boca Juniors (¿con Miguel en el banco?)

Algunos rumores indicaban que luego del encuentro ante Racing Club, Miguel Ángel Russo iba a dejar de ser el entrenador de Boca Juniors.

Eso por el momento no sucedió, aunque da la sensación de que en cualquier momento puede haber una decisión fuerte en ese aspecto.

Juan Román Riquelme, aún debe determinar el reemplazo de Chicho Serna y Raúl Cascini, en lo que hasta la semana pasada, era denominado el Consejo de Fútbol.

El periodista de TyC Sports Ezequiel Sosa, aseguró acerca de ese tema: "Respecto del manager/secretario deportivo, esta semana empezará la búsqueda. Hasta ahora no le ofrecieron el cargo formalmente a nadie. Desde Boca anuncian que la elección se la tomarán ´con calma´."



El próximo encuentro para el club de la Ribera, será el domingo 17 de agosto desde las 20:30 horas ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

La particularidad de dicho encuentro, es que el conjunto Azul y Oro, contará con hinchas visitantes. Con su gente, buscará cortar con la racha de tantos encuentros sin triunfos.

