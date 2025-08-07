Boca: filtraron la lapidaria frase que Chicho Serna le habría dicho a Riquelme

Según aseguró Germán García Grova en TyC Sports, Serna, le habría expresado a Román: "si vos querés que esto cambie, tenés que dejarte ayudar. ".

Luego, el periodista dio filtraciones inéditas sobre lo que sucedía una vez que el ex mediocampista estaba en el Xeneize.

"Muchas veces después de ciertas cuestiones que pasaban, Serna iba y le decía ´por qué no sacamos un comunicado´y todo era no". Otro ejemplo que dio el de TyC, fue el siguiente: "Serna le agradeció a Battaglia por el campeonato que ganó y Riquelme estuvo un mes sin hablarle".

A raíz es algunas de estas cosas, sería que Chicho le habría dicho la frase mencionada al mandamás del club de la Ribera.

Continuidad de Boca Juniors

Ya sin Raúl Cascini y Chicho Serna, se filtraron algunos nombres que podrían sumarse a la estructura del fútbol de Boca Juniors.

Carlos Navarro Montoya o José Pekerman fueron mencionados por periodistas, aunque todo parece indicar que se resolverá la semana próxima (luego del partido ante Racing Club).

El partido ante la Academia será importante para el equipo de Miguel Ángel Russo, que pretende volver a ganar luego de once encuentros (récord histórico).

Dicho cruce, se llevará a cabo el próximo sábado 9 de agosto desde las 16:30 horas en la Bombonera, que seguramente se exprese ante el presente Azul y Oro.

Nicolás Ramírez será el árbitro de dicho enfrentamiento y Miguelo ya paró diferentes equipos con una coincidencia que gusta en la parcialidad Xeneize: en todas las combinaciones están Milton Delgado y Leandro Paredes.

Además, es altamente probable que Edinson Cavani no vaya desde la partida.

Según afirman, Gustavo Costas podría poner un equipo con varios jugadores alternativos, ya que el próximo martes 12 de agosto, se enfrentará a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

