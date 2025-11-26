Rodrigo Paz, la envidia de Milei: Ranking de presidentes sudamericanos

Los tres presidentes mejor valorados en el mes de noviembre de 2025 por sus ciudadanos son Paz Pereira, de Bolivia, quien encabeza el ranking con un 51,7% de imagen positiva (asumió el pasado 8 de noviembre); en 2do lugar se ubica Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien en su tercer mandato tiene casi un empate técnico entre su imagen positiva, de 45,8%, y la negativa, de 45,3%. Cierra el podio Javier Milei: aunque su imagen positiva sigue siendo alta, de 47,2%, es superada por la negativa, de 50,3%.