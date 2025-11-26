En América del Sur, los presidentes acumulan más imagen negativa que positiva. La única excepción es Rodrigo Paz Pereira, flamante presidente de Bolivia, quien conserva hoy un 51,7% de imagen positiva. Así se desprende de un estudio de CB Consultora. Javier Milei figura en el puesto 3 del ranking.
Rodrigo Paz, la envidia de Milei: Ranking de presidentes sudamericanos
La consultora de opinión pública CB realizó un sondeo sobre los presidentes sudamericanos, elaborando un ranking. En qué puesto se ubica Javier Milei.
Los tres presidentes mejor valorados en el mes de noviembre de 2025 por sus ciudadanos son Paz Pereira, de Bolivia, quien encabeza el ranking con un 51,7% de imagen positiva (asumió el pasado 8 de noviembre); en 2do lugar se ubica Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien en su tercer mandato tiene casi un empate técnico entre su imagen positiva, de 45,8%, y la negativa, de 45,3%. Cierra el podio Javier Milei: aunque su imagen positiva sigue siendo alta, de 47,2%, es superada por la negativa, de 50,3%.
En la otra punta del ranking se encuentra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con un 75,3% de imagen negativa y apenas un 21,4% de aprobación en su país.
El estudio también refleja la variación en la imagen pública de los presidentes. El jefe de Estado que más aumentó su imagen positiva fue José Jerí, de Perú, quien subió de octubre a noviembre 2,9 puntos porcentuales en su imagen positiva; de todas maneras, es la segunda peor en el subcontinente, con apenas 32,5%. El mandatario peruano se ubica en el puesto 9 del ranking.
Otro mandatario que perdió aprobación de su ciudadanía fue Gabriel Boric, de Chile. Su imagen positiva bajó 3%, y está hoy en un 40,4%. se ubica en el puesto 7 de la lista.
La encuesta de CB Consultora se realizó del 11 al 16 de noviembre sobre una población total de 11.548 encuestados mayores de 18 años, en Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, estratificados por género, nivel socioeconómico, edad y localización. Presenta un índice de confianza del 95%, y un margen de error del 2 al 3%.
