Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Gimnasia de La Plata y Barracas Central también lograron triunfos como visitantes y se enfrentarán entre sí para meterse entre los cuatro mejores.

Estos son los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura:

Sábado 29 de noviembre – 21:30: Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre – 18:30: Boca (1A) vs. Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre – 17:00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B)

Lunes 1 de diciembre – 21:30: Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A)

En semifinales podrían darse algunos cruces interesantes.

Boca vs. Racing, Gimnasia vs. Estudiantes o Barracas vs. Estudiantes son algunos de los enfrentamientos posibles en la próxima instancia.

