CONFIRMADO

Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Se confirmaron los días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

26 de noviembre de 2025 - 12:42
Con un campeón de Liga (anual) proclamado al finalizar el torneo, hasta el momento Rosario Central y Platense son los equipos que han logrado títulos de esta magnitud en lo que va del año.

La gran sorpresa —con pasillo de espaldas incluido— la dio Estudiantes de La Plata, que derrotó a Rosario Central en Rosario y se medirá con Central Córdoba, vencedor con polémica ante San Lorenzo de Almagro.

Gimnasia de La Plata y Barracas Central también lograron triunfos como visitantes y se enfrentarán entre sí para meterse entre los cuatro mejores.

Estos son los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura:

  • Sábado 29 de noviembre – 21:30: Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A)

  • Domingo 30 de noviembre – 18:30: Boca (1A) vs. Argentinos (5B)

  • Lunes 1 de diciembre – 17:00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B)

  • Lunes 1 de diciembre – 21:30: Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A)

En semifinales podrían darse algunos cruces interesantes.

Boca vs. Racing, Gimnasia vs. Estudiantes o Barracas vs. Estudiantes son algunos de los enfrentamientos posibles en la próxima instancia.

