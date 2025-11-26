El 2025 está llegando a su fin y, con él, el Torneo Clausura de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva. Ya se dieron a conocer los días y horarios para los cuartos de final de la competencia que definirá al campeón del segundo semestre del fútbol argentino.
Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Con un campeón de Liga (anual) proclamado al finalizar el torneo, hasta el momento Rosario Central y Platense son los equipos que han logrado títulos de esta magnitud en lo que va del año.
Cuartos de final del Torneo Clausura
Boca Juniors venció a Talleres de Córdoba y se enfrentará a Argentinos Juniors, que hizo lo propio ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani.
Racing Club de Avellaneda dejó fuera a River Plate y se cruzará en la siguiente instancia con el ganador de Lanús y Tigre, duelo que se definirá este miércoles 26 de noviembre.
La gran sorpresa —con pasillo de espaldas incluido— la dio Estudiantes de La Plata, que derrotó a Rosario Central en Rosario y se medirá con Central Córdoba, vencedor con polémica ante San Lorenzo de Almagro.
Gimnasia de La Plata y Barracas Central también lograron triunfos como visitantes y se enfrentarán entre sí para meterse entre los cuatro mejores.
Estos son los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura:
Sábado 29 de noviembre – 21:30: Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A)
Domingo 30 de noviembre – 18:30: Boca (1A) vs. Argentinos (5B)
Lunes 1 de diciembre – 17:00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B)
Lunes 1 de diciembre – 21:30: Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A)
En semifinales podrían darse algunos cruces interesantes.
Boca vs. Racing, Gimnasia vs. Estudiantes o Barracas vs. Estudiantes son algunos de los enfrentamientos posibles en la próxima instancia.
