Con Racing Club de Gustavo Costas vs River Plate de Marcelo Gallardo como duelo principal, estos serán los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Boca Juniors se enfrentará a Talleres de Córdoba.
RACING VS RIVER
Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura
Los octavos de final del Torneo Clausura tienen días y horarios. ¿Cuándo se juega Racing vs River Plate?
Comienzan las instancias finales de la primera división del fútbol argentino en donde se determinará quién será el nuevo campeón. En el Torneo Apertura se consagró Platense, que fue el peor equipo en el actual Clausura.
Días y horarios de octavos de final del Torneo Clausura
El periodista Germán García Grova dio a conocer los días y horarios para los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Así serán los cruces:
- Sábado 20hs: Vélez Sarsfield vs Argentinos Juniors
- Sábado 22hs: Central Córdoba vs San Lorenzo
- Domingo 17:30hs: Rosario Central vs Estudiantes de La Plata
- Domingo 20hs: Boca vs Talleres
- Lunes 17hs: Deportivo Riestra vs Barracas
- Lunes 19.30hs Racing vs River
- Lunes 22hs Union vs Gimnasia
- Miércoles 21.30hs Lanús - Tigre
Cabe recordar que el lunes 24 de noviembre será feriado a nivel nacional y el sábado 22 no se jugará ningún encuentro por la tarde debido a que Lanús jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Racing y River seguramente jueguen con aforo reducido, según las últimas informaciones de periodistas que cubren ambos clubes.
