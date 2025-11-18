Julio Zamora en el recuerdo de Juan Perón, José Ignacio Rucci y el dilema peronista

zamora peronistas Julio Zamora en el acto peronista en Benavídez.

2025

“Es un día de reflexión teniendo en cuenta lo simbólico de la fecha. En ese marco, muchos de nosotros que provenimos del peronismo estamos ante encrucijadas que nos plantea esta nueva etapa que vive la Argentina con la necesidad de resignificar el movimiento nacional y popular”, dijo Zamora.

Desde el espacio con el que se identifica se alienta la idea del “humanismo argentino y la necesidad de rever la construcción política”.

Luego, regresando a aquella idea de Perón / Rucci / Gelbard, agregó: “Tenemos que tener un peronismo ampliado hacía otros sectores de la sociedad, porque hay otro país posible con trabajo para todos los vecinos y vecinas. El Estado tiene que ser un espacio de cuidado para la comunidad”.

Días antes, en el Día de la Tradición, que él recordó en la Escuela Primaria N° 54, también de Benavídez, Zamora dijo: "Debemos seguir marcando la identidad del territorio que tiene a la solidaridad como eje”.

Él cree que hay una relación entre uno y otro acontecimiento.

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

La fruta que aconsejan para los riñones y quizá no estás comiendo

Día Mundial de la Diabetes: 6 mitos que todos creen y no deberían

3 cosas que ayudan a deshacerte de la depresión sin pastillas

No sólo control de glucemia: 3 claves para abordar mejor la diabetes

Dieta mediterránea: ¿Conocías estos sorprendentes beneficios?