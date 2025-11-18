El conflicto Netflix–IMAX que anticipa un terremoto para los cines argentinos

La postal completa muestra otra cosa: IMAX y Netflix hicieron un pacto que beneficia a los dos en el corto plazo, pero que deja afuera a miles de salas independientes, multicines regionales y operadores medianos que no pueden negociar de igual a igual. Y, en paralelo, expone que la pelea ya no es por espectadores, sino por el control del negocio.

Por qué esta pelea anticipa un problema interno para Argentina

Aunque el conflicto parece lejano, pega directo en la discusión argentina sobre ventanas de exhibición, concentración de pantallas, relación entre distribuidoras y plataformas, y hasta en el viejo debate por el rol del Estado en regular un mercado donde todos pelean pero uno solo (el que tiene datos, usuarios y plata fresca) suele ganar.

Porque si en Europa, donde la regulación es más estricta y las cadenas son gigantes multinacionales, Netflix logra instalar un modelo que desarma décadas de acuerdos, en Latinoamérica la resistencia sería todavía más frágil.

Hoy las plataformas ya operan con enorme libertad en el país: fijan fechas, manejan sus ventanas, compran contenido nacional y lo estrenan cuando quieren, sin obligación de pasarlo por salas. El riesgo es que el cine quede reducido a un accesorio, un espacio premium para unos pocos estrenos-evento mientras el resto viaja directo al streaming, con lo que eso supone para la producción local, la distribución independiente y los ingresos de exhibidores que están saliendo de años muy duros.

image El conflicto europeo es un aviso para Argentina, donde las plataformas podrían imponer exclusividades similares. Los cines locales quedarían relegados y el control de la experiencia cinematográfica estaría en manos de pocos.

Y si encima IMAX empieza a negociar exclusividades regionales con Netflix, cadenas medianas como las argentinas se quedan mirando desde afuera, obligadas a aceptar condiciones que no siempre pueden cumplir.

Lo que muestra el caso Narnia es que la discusión ahora es de poder: ¿quién decide cómo se ve el cine? ¿Las salas, que sostuvieron la industria durante décadas? ¿Las plataformas, que manejan la estructura de datos del planeta? ¿O terceros como IMAX, que buscan reposicionarse como los porteros de la tecnología?

Si Europa se está sacudiendo por esta pregunta, Argentina, con su ecosistema más chico, más fragmentado y mucho más sensible a cualquier cambio brusco, debería prestarle atención.

Porque cuando una plataforma mundial mueve la mesa, los países periféricos no negocian: se adaptan o quedan afuera. Y la pelea por Narnia, que parece un capítulo más de la guerra del streaming, en realidad es el aperitivo de un debate que tarde o temprano vamos a tener acá, y que convendría darlo antes de que también nos llegue nuestra propia "opción nuclear".

