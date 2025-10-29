Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes a sus 18 años cuando salía de un boliche en Villa Gesell. Su caso marcó un antes y un después no solo en la Justicia argentina sino también en la sociedad. Ahora Netflix lanzará un documental acerca de este episodio negro del que todos se acuerdan.
OPINIONES CRUZADAS
El caso de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: del dolor al documental
El caso de Fernando Báez Sosa, que supo estremecer a toda la Argentina, llega a Netflix en formato documental. Ya hay opiniones cruzadas.
El asesinato de Fernando Báez Sosa en mano de los 'rugbiers' a la salida del boliche de Villa Gesell mantuvo en alerta a los noticieros y medios de comunicación durante años. El 2023 finalmente se sentenció a perpetua a cinco de ellos, mientras que otros tres recibieron 15 años de prisión por ser partícipes pero secundarios. Un caso que sentó un precedente sin igual.
Fernando Báez Sosa: el caso estremecedor llega a Netflix
La cuenta oficial de Netflix en Argentina, CheNetflix, publicó el tráiler de este documental basado en el crimen de Fernando Báez Sosa. Se trata de una producción en donde van a hablar los testigos, los padres de Fernando, amigos de él, periodistas y hasta algunos de los condenados.
"En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental de tres episodios, aborda uno de los casos más impactantes de los últimos años. Con entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, estrena el 13 de noviembre en Netflix", así presentó Netflix esta producción.
Es en este momento cuando las opiniones cruzadas salen a la luz: hay quienes dicen que es una forma de lucrar con el dolor de la familia (que va a participar del documental), además de remover un episodio bastante oscuro de nuestro país. Por otro lado, otros comentan que esperan verlo y que sin duda se van a emocionar con los relatos.
Lo que queda claro es que las tragedias, asesinatos y episodios más oscuros son utilizados constantemente para las plataformas. Sin ir más lejos ocurrió con la película de Nahir Galarza, la tragedia de Cromañón y muchos otros.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 4 episodios que te mantiene alerta desde el primer minuto
La miniserie de 8 capítulos que todos ven en su día libre
La miniserie de 5 capítulos que nadie se quiere perder en Netflix
La adictiva miniserie de 10 capítulos que nadie puede dejar de ver