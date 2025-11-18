Alina Moine se metió de lleno en la polémica de Racing Club vs River Plate

El club de Avellaneda apeló y finalmente podría haber gente.

Alina Moine en ESPN se expresó al respecto y generó más polémica. Comparó el episodio de Independiente vs Universidad de Chile con el recibimiento de los simpatizantes de la Academia.

"Una cosa es que inadptados que el club no puede controlar y otra cosa es que vos seas consciente de que están entrando fuegos artificiales y eso está prohibido por Aprevide", dijo la conductora de SportsCenter Night.

Lo cierto es que todo indica que habrá aforo reducido en el encuentro entre Racing Club y River Plate.

Racing de Gustavo Costas vs River de Marcelo Gallardo

Racing Club terminó tercero en la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional mientras que River Plate finalizó sexto en la zona B.

Que hayan terminado en esos puestos hace que se tengan que enfrentar en los octavos de final, quizá mucho antes de lo que se hubiese esperado.

La Academia terminó repuntando en las últimas fechas del campeonato local luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo mientrras que el Millonario, está atravesando uno de sus peores momentos de la mano de Marcelo Gallardo.

El enfrentamiento entre estos dos clubes será el próximo lunes 24 de noviembre desde las 19:30 horas en el Cilindro. Tal como se mencionó previamente, seguramente haya aforo reducido en dicho encuentro.

El ganador, se enfrentará con quien triunfe en el partido entre Lanús (que jugará días antes la final de la Copa Sudamericana) y Tigre.

