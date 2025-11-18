Racing Club de Gustavo Costas y River Plate de Marcelo Gallardo se enfrentarán en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Alina Moine se metió en el medio de la polémica: ¿debe haber público en el Cilindro de Avellaneda?
¿TIENE QUE HABER PÚBLICO?
Alina Moine se metió de lleno en la polémica de Racing Club vs River Plate
Mucha polémica por la decisión de Aprevide con el estadio de Racing y Alina Moine se metió de lleno. ¿Habrá público vs River Plate?
Luego de lo que fue la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo, APREVIDE tomó una fuerte decisión con el estadio de la Academia y aún no está confirmado que es lo que va a pasar en el cruce de octavos.
Alina Moine, Aprevide y el Cilindro de Avellaneda
Sin dudas el gran objetivo para Racing en este 2025 fue la Copa Libertadores de América.
Si bien la Academia quedó eliminada en semifinales ante Flamengo, su gente hizo un recibimiento memorable que no alcanzó para dar vuelta la serie ante el conjunto brasilero.
Por “falta de organización para el control y la vigilancia”, Aprevide tomó la decisión de suspender el Cilindro de Avellaneda por tres encuentros, por lo que a priori, no debería haber público en el encuentro ante River Plate.
El club de Avellaneda apeló y finalmente podría haber gente.
Alina Moine en ESPN se expresó al respecto y generó más polémica. Comparó el episodio de Independiente vs Universidad de Chile con el recibimiento de los simpatizantes de la Academia.
"Una cosa es que inadptados que el club no puede controlar y otra cosa es que vos seas consciente de que están entrando fuegos artificiales y eso está prohibido por Aprevide", dijo la conductora de SportsCenter Night.
Lo cierto es que todo indica que habrá aforo reducido en el encuentro entre Racing Club y River Plate.
Racing de Gustavo Costas vs River de Marcelo Gallardo
Racing Club terminó tercero en la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional mientras que River Plate finalizó sexto en la zona B.
Que hayan terminado en esos puestos hace que se tengan que enfrentar en los octavos de final, quizá mucho antes de lo que se hubiese esperado.
La Academia terminó repuntando en las últimas fechas del campeonato local luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo mientrras que el Millonario, está atravesando uno de sus peores momentos de la mano de Marcelo Gallardo.
El enfrentamiento entre estos dos clubes será el próximo lunes 24 de noviembre desde las 19:30 horas en el Cilindro. Tal como se mencionó previamente, seguramente haya aforo reducido en dicho encuentro.
El ganador, se enfrentará con quien triunfe en el partido entre Lanús (que jugará días antes la final de la Copa Sudamericana) y Tigre.
+ EN GOLAZO 24
Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura
Impacto en River por lo que está pasando con Claudio Echeverri
Fino Yossen le puso candado a su cuenta de Twitter y se escondió