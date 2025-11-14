Pese al paro de UTEDyC, Newell's Old Boys vs. Racing se jugaría

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) Seccional Rosario resolvió realizar, este viernes 14/11, un cese total de actividades por 72 horas en el Club Atlético Newell's Old Boys debido al incumplimiento en el pago de salarios. La medida incluirá una protesta desde las 15 frente a las puertas del estadio Coloso Marcelo Bielsa.
El abogado de UTEDyC, Diego Marco, explicó que el club rosarino adeuda el salario del mes de octubre al personal enrolado en la entidad sindical. Además, precisó que "existe una demora en el pago de los aportes de obra social, lo que está acarreando dificultades para los afiliados de acceder a la cobertura de salud".
"Ya hemos hecho las gestiones de intimar a la institución. No tenemos respuesta y no podemos contactarnos con la comisión directiva. Solamente dan la cara los gerentes, que nos manifiestan que no hay certeza respecto del pago del sueldo", dijo en diálogo con LT8.
No obstante, a horas del reclamo general de trabajadores en la puerta principal del Coloso Marcelo Bielsa y de la reunión entre autoridades, en la que se espera llegar a un acuerdo, desde el Gobierno de Santa Fe aseguran que el encuentro entre Newell's y Racing no corre riesgo.
En caso de que la asociación sindicla no logre llegar a un acuerdo, el Ministerio trabajaría con la Municipalidad de Rosario, se habilitará el estadio, se regulará el aforo y, cuando este esté completo, se cerrarían las puertas del Coloso. Asimismo, entienden que existirá conciliación entre las partes, según aporta Doble Amarilla.
El plantel de Newell's Old Boys tampoco cobró
El conflicto estalla en un clima de malestar creciente dentro del club, ya que, en los últimos días, los propios futbolistas del plantel profesional manifestaron su disgusto por los atrasos en los pagos, lo que derivó en la suspensión de la práctica del martes (11/11) y en que solo un puñado de jugadores se presentara en el gimnasio el miércoles (12/11).
La protesta del plantel llegó después de la victoria del pasado domingo (9/11) frente a Huracán, tras una victoria que le permitió salvarse del descenso a la Primera Nacional.
Los jugadores exigían el cobro de sueldos adeudados de hasta dos meses, una situación que el club comenzaría a normalizar a partir de este jueves.
"En todo este tiempo hemos priorizado el interés superior de la entidad debido a la situación futbolística, pese al padecimiento de los integrantes más jóvenes que desde hace un tiempo están en un estado de vulnerabilidad económica por no percibir sus haberes", señaló en un comunicado el capitán del equipo profesional, Éver Banega.
Según se conoció, la dirigencia prometió pagar lo adeudado en agosto a los jugadores con altos salarios, mientras que septiembre lo abonarán con cheques a cobrar en los próximos días. Restará resolver la situación de octubre.
Cuándo se jugaría Newell's Old Boys vs. Racing
La Lepra y La Academia deberán enfrentarse el próximo domingo 16 de noviembre desde las 20:15 horas en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.
Los rosarinos ya no juegan por nada porque consiguieron la permanencia en Primera División y no tienen chances de disputar los play-offs y mucho menos las copas internacionales de 2026; los de Avellaneda, en cambio, apuntan a terminar lo mejor ubicados posible en la Zona A de cara a la post-temporada y sueñan con clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.
