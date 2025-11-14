Pese al paro de UTEDyC, Newell's Old Boys vs. Racing se jugaría

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elprimer_grande/status/1989335339199275344&partner=&hide_thread=false ¿SE JUEGA?



El plantel de #Newells y los empleados de UTEDYC que trabajan en el club realizan una medida de fuerza por incumplimiento en el pago de salarios.



Amenazan con impedir el partido ante #RACING, siempre y cuando Ignacio Astore no abone las deudas pendientes. pic.twitter.com/lriqfWE9tA — El Primer Grande²² (@elprimer_grande) November 14, 2025

El plantel de Newell's Old Boys tampoco cobró

El conflicto estalla en un clima de malestar creciente dentro del club, ya que, en los últimos días, los propios futbolistas del plantel profesional manifestaron su disgusto por los atrasos en los pagos, lo que derivó en la suspensión de la práctica del martes (11/11) y en que solo un puñado de jugadores se presentara en el gimnasio el miércoles (12/11).

La protesta del plantel llegó después de la victoria del pasado domingo (9/11) frente a Huracán, tras una victoria que le permitió salvarse del descenso a la Primera Nacional.

Los jugadores exigían el cobro de sueldos adeudados de hasta dos meses, una situación que el club comenzaría a normalizar a partir de este jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinmalves/status/1988269944333582516&partner=&hide_thread=false Los más afectados son los juveniles del plantel que no cobran hace 3 meses, tienen un sueldo menor y algunos están teniendo problemas para pagar el alquiler del departamento.



A la tarde podría haber un COMUNICADO del plantel de Newell’s ya que se llegó a una situación límite. https://t.co/uyUX2dFHrW pic.twitter.com/wP3e1IZO1s — Agustín Malvestitti (@agustinmalves) November 11, 2025

"En todo este tiempo hemos priorizado el interés superior de la entidad debido a la situación futbolística, pese al padecimiento de los integrantes más jóvenes que desde hace un tiempo están en un estado de vulnerabilidad económica por no percibir sus haberes", señaló en un comunicado el capitán del equipo profesional, Éver Banega.

Según se conoció, la dirigencia prometió pagar lo adeudado en agosto a los jugadores con altos salarios, mientras que septiembre lo abonarán con cheques a cobrar en los próximos días. Restará resolver la situación de octubre.

image Newell's Old Boys de Rosario, rehén de Ignacio Astore, responsable de la crisis deportiva e insitucional que atraviesa la Lepra.

Cuándo se jugaría Newell's Old Boys vs. Racing

La Lepra y La Academia deberán enfrentarse el próximo domingo 16 de noviembre desde las 20:15 horas en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Los rosarinos ya no juegan por nada porque consiguieron la permanencia en Primera División y no tienen chances de disputar los play-offs y mucho menos las copas internacionales de 2026; los de Avellaneda, en cambio, apuntan a terminar lo mejor ubicados posible en la Zona A de cara a la post-temporada y sueñan con clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

