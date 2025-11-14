Todo mal para Cristiano Ronaldo: Escandalosa expulsión y se perdería parte del Mundial 2026

Por si fuera poco, durante los minutos que estuvo en cancha ya había tenido un encontronazo con los aficionados: mientras lo silbaban, hizo gestos como si estuviera llorando, lo que provocó aún más la furia irlandesa.

TODOMALPARACRISTIANORONALDOESCANDALOSAEXPULSIONYPERDERIAPARTEDELMUNDIAL2026FOTO3 Cristiano Ronaldo podría perderse una parte del Mundial 2026 tras protagonizar un escándalo en el partido que Portugal cayó ante Irlanda 2-0.

Las posibles sanciones que podría afrontar Cristiano Ronaldo

Lo cierto es que la FIFA es muy severa con ese tipo de acciones y, por la inminencia del cierre de las Eliminatorias, el delantero debería cumplir directamente en la Copa del Mundo, ya que el reglamento es tajante en cuanto a la sanción en situaciones semejantes.

En el “ítem i) del artículo 14 inciso 1ero del Código Disciplinario de la FIFA” se establece “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

Por eso, debido a que solo queda un partido en las Eliminatorias para Portugal (ante Armenia, donde se juega la clasificación), los otros dos juegos de suspensión que debe cumplir serían en el Mundial 2026, perdiéndose casi la totalidad de la Fase de Grupos dado que comprende tres juegos.

El DT de Portugal, Roberto Martínez, habló sobre la expulsión de Cristiano Ronaldo

En medio de las fuertes críticas a Ronaldo, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, confesó que luego del final del partido con Irlanda pudo hablar directamente con el jugador, y aclararon las cosas sobre lo que había acontecido en ese momento del encuentro.

“Lo hablamos en el vestuario. No hubo violencia, él solo intentaba apartarlo (al rival). Tuvo mala suerte. Creo que se ve peor de lo que realmente fue. Es su primera tarjeta roja con la selección nacional… ¡es increíble!”, afirmó Martínez en rueda de prensa, brindando su total y absoluto respaldo a Cristiano, poniéndose de su lado y quitándole toda responsabilidad sobre la jugada que catapultó su expulsión en el juego de Eliminatorias UEFA.

Desde que asumió la dirección técnica de la Selección de Portugal, Roberto Martínez ha construido un vínculo sólido con Cristiano Ronaldo, quién portará el brazalete de capitán en el Mundial 2026 si es que en la última jornada, de no mediar sorpresas, el equipo luso logra clasificarse. Puede que puertas para adentro el DT haya reprochado a su jugador por no haber sido lo suficientemente inteligente en esa acción de la roja, pero puertas para afuera no dudará en defenderlo delante de todos.

¿Cuál es la situación de Portugal en las Eliminatorias de la UEFA?

Actualmente, los lusos lideran con 10 unidades, con Hungría en puesto de repechaje con ocho puntos e Irlanda todavía con chances con siete unidades de adueñarse del puesto hoy en manos de los húngaros.

Embed - ¡EXPULSADO CR7 Y DERROTA PARA LOS LUSOS QUE LOS DEJA EN SUSPENSO! | Irlanda 2-0 Portugal | RESUMEN

