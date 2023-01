Portugal: El destino ideal para los emigrantes sin papeles

Portugal visado vivir.jpg

Cómo podés vivir de manera legal en Portugal sin Pasaporte Europeo

Desde la cuenta de YouTube "Proyecto Portugal", narran en un video todos los documentos necesarios para ingresar y establecerse en dicho país en forma legal, sin problemas y sin pasaporte europeo.

"Lo primero a tener en cuenta es que hay que tener todo en regla", comienza advirtiendo ProyectoPortugal, y continúa. "Si sos de Latinoamérica, seguramente vas a venir por avión, salvo que vayas a otro país europeo antes. Algo muy importante, y que no siempre se explica bien, es el Espacio Schengen".

"Se trata de un conjunto de países que firmaron un tratado y han puesto barreras migratorias o requisitos de entradas, sobre todo de turismo, para todos los países que integran dicho escenario", cuenta.

Sin importar el país por el que se ingrese, si forma parte de este Tratado, los requisitos para ingresar son los siguientes:

Tener un pasaporte vigente . Luego de la salida del Espacio Schengen, tiene que tener 3 meses más de vigencia.

. Luego de la salida del Espacio Schengen, tiene que tener 3 meses más de vigencia. Tener un seguro médico de viajero con una poliza de al menos 30.000 euros . El seguro debe estar contratado por el tiempo de estadía, no menos.

. El seguro debe estar contratado por el tiempo de estadía, no menos. Demostrar que se cuenta con sustento económico para la estadía, ya sea a través de efectivo o en una cuenta bancaria. Para esto hay que revisar el monto que requiere cada uno de los países para solventarse por día.

Se les va a pedir un comprobante de alojamiento, a menos por algunos días.

Tener un pasaje de vuelta al país de origen.

"Lo siguiente que vas a necesitar va a variar si ingresaste por Portugal y tenés un sello de ingreso migratorio o si ingresaste por otro país del espacio Schengen y no tenés un control. Si es esto ultimo, Portugal no estaría notificiado que estás entonces tenés que informarlo. Si no tenemos el sello del pasaporte, cuanto te alojes en un hospedaje turístico, ese hospedaje debe comunicarle al Servicio de Extranjeros y Fronteras que estás en el país y necesitás un comprobante de esa comunicación. Se denomina Boletin de Alojamiento".

y necesitás un comprobante de esa comunicación. Posteriormente, hay que "conseguir un chip de teléfono de Portugal . Para eso, hay que acercarse a un comercio de cualquier compañía".

. Para eso, hay que acercarse a un comercio de cualquier compañía". Un documento importante es el NIF (Número de Contribución Fiscal) que va a funcionar casi como una identificación. "Para tener este número se necesita de un representa fiscal. Es un trámite gratuito pero algunos cobran un monto para hacerlo . Una vez que tenemos al representante fiscal hay que ir a una oficina fiscal (es más rápido presencial) con el representante, el pasaporte, un comprobante de domicilio de nuestro país de origen (por ejemplo, una factura de servicio), y a veces piden el Boletín de Alojamiento", relata.

lisbon_night.jpg

Otros ítems importantes son el NISS (Número de Seguridad Social) , que "nos va a anclar con los aportes jubilatorios, nos va a permitir tener un seguro de desempleo o pension o prestación de la seguridad social. Para sacarlo, se necesita el pasaporte, el número fiscal y un formulario para el que hay que tener un numero de teléfono y el NIF" y una cuenta bancaria, la que es necesaria para conseguir trabajo (en general se pide pasaporte, NIF, un numero de teléfono de Portugal y a veces un comprobante de domicilio. Una vez que está todo esto, "se puede comenzar a buscar empleo. Muchos ya encuentran trabajo con el pasaporte y el NIFF", cuenta el youtuber.

Una vez que está todo esto, "se puede comenzar a buscar empleo. Muchos ya encuentran trabajo con el pasaporte y el NIFF", cuenta el youtuber. "Una vez que estás buscando trabajo, se puede intentar hacer el Atestado de Morada. Es un documento que se tramita en una Junta de Freguesia, que es un organismo que brinda una declaración que certifica que estas viviendo en una dirección en Portugal. Para eso te van a pedir un contrato de alquiler. Si no lo tengo, se puede pedir dos testigos", asegura ProyectoPortugal.

"Si ya tenemos todo esto y nuestro contrato de trabajo, para pedir la residencia hay que ingresar una Manifestación de Interés, en forma online. Se hace un registro, se llena un formulario y se pide que adjuntemos en forma PDF todos estos documentos y un certificado de antecedentes penales que sea de tu país. Un consejo es que esté apostillado. Se va a generar un número de Manifestación de Interés y ya vamos a poder estar legal en Portugal aunque pasen los 90 días. Cuando pasa este tiempo, se aprueba. El SEF se comunica por mail, se agenda una cita a la que hay que llevar todo los documentos, se hace lae entrevista y a los 90 dias como máximo llega el titulo de residencia en formato DNI. En ese momento sos residente de Portugal", concluye.

Por qué cada vez es más fácil emigrar a Portugal

El youtuber ConPatoYoMeVoy, quien ya había hecho un video contando cuáles son las mejores opciones para los que no tienen Pasaporte Europeo y quieren emigrar a Europa, ahora reveló una facilidad que está brindando el Gobierno de uno de esos dos países para que más personas vayan a trabajar allí.

El país de Europa que hace más fácil emigrar a alguien que no tiene Pasaporte Europeo es Portugal, según el influencer. "El Gobierno no sabe qué más hacer para que vayan alla", dice el youtuber.

"Te permite ir como turista y buscar trabajo sin nada, con el pasaporte que tengas. Entrás en forma legal. La novedad es que hasta ahora entrabas como turista con un permiso de 90 días y en ese tiempo tenías que buscar trabajo y luego aplicabas a lo que es la manifestación de interés. Es muy sencillo. Y es fácil conseguir trabajo porque le hace falta mano de obra a este país", cuenta.

Y continúa: "Acabo de leer un posteo del Portugal News con título `Portugal crea un nuevo visado de trabajo para los extranjeros`. La nota dice lo siguente: `El Gobierno aprobó la creación un nuevo visado para quienes busquen trabajo que permite a los extranjeros entrar en el país durante 6 meses el tiempo que elimina el régimen de cuotas para la inmigración".

Luego cuenta que "no hay chances de que si querés ir a Portugal no lo logres", ya que a través de esta nueva medida, cuando antes tenían 3 meses de visado, ahora va a haber un nuevo visado de 6 meses, por lo que en ese lapso es imposible no conseguir trabajo en dicho país.

