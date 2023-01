El apocalipsis de Tinder y el sexo casual

image.png

Cabe destacar que las suscripciones mensuales pagas y servicios a la carta en Tinder rondan los US$ 22 por Tinder Gold (3988,29 pesos argentinos) y los US$ 30 por Tinder Plus (5438,58 pesos argentinos) que incluye un boost, es decir, ser uno de los perfiles top en tu zona durante 30 minutos, rewinds ilimitados –deshacer tu ‘me gusta’ cuando deslizas a la derecha–, y descubrir quién te ha dado ‘superlike o me gusta’, entre otros. Los valores mensuales de Tinder no son muy caros, en comparación con Harmony, (US$ 60), y Match.com (US$ 42)

Es importante recalcar que en la versión gratuita, un usuario puede ponerse en contacto con otro cuando hubo un ‘matcheo’, esto quiere decir que ambos se dieron ‘me gusta’ deslizando su perfil hacia la derecha con el dedo.

“Ha habido un cambio en la demografía de los jóvenes de 18 a 28 años, con los Millennials que adoptaron Tinder desde el principio siendo eliminados de esta cohorte por Gen Zers... El hecho de que el crecimiento de los pagadores se haya ralentizado es materialmente probable sugiere que su grupo demográfico objetivo no está viendo tanto valor de la plataforma como hace cinco o 10 años”, dijeron los analistas de UBS, sociedad suiza de servicios financieros, a sus clientes durante el mes pasado.

image.png Bumble, una app de citas 'serias'

Por su parte, tanto en Bumble como en Hinge, aplicaciones de citas que compiten con Tinder, si bien son servicios únicamente pagos, han presentado un alza significativa de registro de nuevos usuarios. Mientras que en Bumble las mujeres gozan del control porque solo ellas inician una conversación, Hinge dispone de encuestas, indicaciones en video y notas de voz que permiten a los usuarios develar su personalidad por sobre una ‘cara bonita’ como en Tinder.

image.png Hinge, una aplicación de citas que puede 'destronar' a Tinder.

“Estamos en un territorio desconocido” cuando se trata de Tinder y otros, dice Justin García, científico investigador del Instituto Kinsey de Investigación en Sexo, Género y Reproducción de la Universidad de Indiana, y agrega que “Ha habido dos transiciones importantes en el apareamiento heterosexual en los últimos cuatro millones de años (…) La primera fue hace unos 10.000 o 15.000 años, en la revolución agrícola, cuando nos volvimos menos migratorios y más asentados”, lo cual llevo al establecimiento del matrimonio como contrato cultural.

Por tanto, el paradigma familiar está cambiando con el surgimiento de nuevos contratos sociales como el poliamor, el intercambio de parejas, la extinción de la seducción y la moda del sexo libre, aunque la mayoría de los hogares aún se erigen desde cimientos de monogamia y parejas estables, tendencia que está generando la huida en masa de 'tinderos' hacia otras app más serias.

Más contenido en Urgente 24:

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

Colesterol alto: Deje de usar este aceite lo antes posible

Vuelve a jugar la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede

Lejos de Punta del Este: El destino furor en Uruguay por sus playas

Colectivos del AMBA advierten paro total