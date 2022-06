Match en Tinder le costó US$120.000 en criptomonedas

A la víctima no le quedó más remedio que ponerse en contacto con atención al cliente, pero le pedían cada vez más y más dinero para poder retirar sus fondos, algo que un exchange legal nunca va a exigir. Fernandes dos Santos relató:

Cada vez que lograba pagar una nueva tarifa, y era muy alta, como US$ 6.000, US$ 9.000, llegaba otra. Luego estaba la lista de espera, si quería salir adelante, tenía que pagar otra tarifa Cada vez que lograba pagar una nueva tarifa, y era muy alta, como US$ 6.000, US$ 9.000, llegaba otra. Luego estaba la lista de espera, si quería salir adelante, tenía que pagar otra tarifa

Incluso, la mujer llegó solicitar préstamos en el banco para poder pagar el retiro del dinero que creía haber invertido. Ante esta situación, acudió a una amiga que al contarle lo que estaba pasando, le resultó sospechoso y le dijo que se trataba de una estafa.

Las mujeres son las mayores víctimas de estafa en Tinder

El caso de la brasileña Aline Fernandes dos Santos, no es un hecho aislado, ocurre más veces de lo que la gente piensa y mayormente las víctimas de estafa son mujeres. Según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y reportado por CriptoNoticias, los estafadores en aplicaciones de citas en línea, como Tinder, prefieren a las mujeres que poseen bitcoin.

En 2021, salieron de las carteras digitales femeninas US$ 139 millones en criptomonedas que fueron a parar a las manos de los estafadores.

