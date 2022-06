Resta saber si en el Instituto Patria estas respuestas sorprenden, a la espera de un contundente rechazo a una reforma laboral, o si sirve como disparador para avanzar en ese sentido. De hecho, el consultor Raúl Timerman le recomendó al presidente Alberto Fernández adelantarse a la oposición y proponer sus propias reformas estructurales.

Otro punto de la encuesta que pone en entredicho al Gobierno es que nunca llega hasta los consultados la percepción de mejora de la economía que el Presidente y sus funcionarios se encargan de difundir. Al igual que en la medición de abril, en mayo casi el 80% de los encuestados cree ni la economía ni los ingresos se están recuperando.

En ese sentido, la imagen de la política económica oficial resultó negativa en prácticamente el 70%.

analogias-mayo223.jpg

analogias-mayo224.jpg

En ese marco, la imagen positiva del Presidente cae al nivel mínimo de la línea histórica de la encuesta: pierde 3 puntos en relación a abril y se ubica en el 35,4%. La apreciación negativa, por su parte, sube hasta el 61,6%.

Otro dato que pone en situación de incomodidad el discurso oficial por parte de los consultados es que no hay una percepción contundente entre estos de que la guerra en Ucrania sea un factor desestabilizador de la economía. La encuesta pregunta sobre si el conflicto bélico en Europa está "complicando la situación económica internacional". Casi el 50% respondió que "poco o nada" y el 36%, que "mucho o bastante". Un 14,4% "no sabe". Pero se puede interpretar, por lo tanto, que en alguna medida esas respuestas también reflejan las opiniones sobre la repercusión de la guerra en la economía argentina. El Gobierno suele poner a ese factor tanto como a la pandemia como motor de los obstáculos. Pero los consultados por Analogías lo estarían relativizando.

analogias-mayo222.jpg

Un último dato llamativo. El viernes Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron, después de 3 meses, una aparición pública conjunta. Fue en Tecnópolis con motivo de la conmemoración de los 100 años de YPF. Allí la Vicepresidente hizo una exaltación de la reestatización de la gestión de la petrolera que se produjo durante su 2do mandato como Presidente. Sin embargo, quienes responden que la empresa no debería volver a privatizarse no llega al 50%, mientras que casi el 35% opina que sí hay que hacerlo y casi el 20% afirma que "no sabe".

analogias-mayo221.jpg

Ficha técnica

Cantidad de casos: 2.769 casos efectivos.

Forma de relevamiento: entrevistas telefónicas, formato IVR Fijo y Móvil.

Fecha de muestra: 29, 30 y 31 de mayo de 2022.

Ámbito geográfico: 24 Provincias de la Argentina

Muestra compuesta en base a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad.

Error muestral: +/- 2,0 % en un nivel de confianza del 95%.

