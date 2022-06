Timerman aludió así al caso del exministro de Salud que fue echado luego de que se destapó el escándalo del 'Vacunatorio VIP' con vacunas contra el Covid-19 que funcionaba en la sede de esa cartera.

Navarro quiso refutar el comentario de Timerman al sostener que hubo decisiones como la declaración como servicio público de la provisión de intenet y la telefonía móvil, que fueron frenados por recursos judiciales. "Pero vos fijate cómo tenés que pensar", retrucó el director del GOP y agregó: "No es que estás en la presencia de alguien que está conduciendo un proceso".

El analista político Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública (GOP). El consultor Raúl Timerman habló de la crisis de autoridad de Alberto Fernández.

Timerman opinó que hay una "batalla cultural" entre el oficialismo y la oposición que la está ganando Juntos por el Cambio.

"Llegamos a un momento en el que está instalado aun en los sectores menos pudientes, las clases media baja y baja, que la próxima presidencia va a ser de JxC", dijo y sostuvo que por "la forma en que comunica" el Gobierno, "la batalla cultural la va ganando por el momento la oposición".

Sobre la situación del Gobierno, Timerman utilizó una referencia del boxeo. Dijo:

El Gobierno está como grogui, está con poca capacidad de reacción

Para el consultor, la única forma de que el Gobierno recupere iniciativa real es tomar la agenda de la oposición, pero con su propia impronta.

La oposición va a venir a decir que hay que hacer todas las reformas. Laboral, previsional, del Estado. ¿Sabés lo que tiene que haces este Gobierno? Hacer las reformas. Este Gobierno

Y explicó: "La reforma laboral, de común acuerdo con la CGT y los trabajadores. La reforma previsional, de común acuerdo con los jubilados".

Cuando se le marcó que las ideas de reformas del oficialismo y la oposición son distintas, Timerman dijo: "Exactamente. Por eso hay que hacerlas ahora, para que el día que quieran cambiarlo la gente se de cuenta".

Timerman citó el caso de Fernando Enrique Cardozo, expresidente Brasil, quien decía "gobernar es explicar".

"Explicale a la gente qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y la gente te va a dar su apoyo si te entiende. Si no te entiende, no te va a dar su apoyo. Da todas las batallas necesarias. Aliate con el pueblo, no con la política. Aliate con los que van a ser los que reciban los beneficios de esas reformas que vos planteas y que son los potenciales perjudicados de la reformas que va a plantear la oposición el día que sea gobierno", le recomendó el consultor al Presidente durante la entrevista.

